合肥景點｜合柴1972/新糧倉/安徽廣電中心打卡 安徽潮玩建築之旅

合肥，從來不是香港人的首選旅遊目的地，甚至連次選也談不上。但自從今年1月，香港開通了直達合肥南站的高鐵班次，合肥這座城市正式走進港人視野。 傳統旅遊資料都愛用「三國故地，包公故里」介紹合肥──這裏是曹操與孫權大戰數十年的必爭之地，也是宋代名臣「包青天」的故鄉。然而，新一代網紅都不愛這層歷史包裝，在流量至上的網絡時代，他們更看重景點是否「出片」。今次為大家精選3大網紅打卡點，一探安徽省會合肥的摩登面貌。

合肥版「大館」 合柴1972探工業風紅磚監獄 打聽合肥哪裡最適合遊客打卡，當地人首推「合柴1972」！ 「合柴1972」是內地第一個由監獄改建而成的文創園區，有點像香港的中環「大館」。特殊的歷史背景，配搭充滿工業風的紅磚建築，2019年一開幕就成為大受歡迎的旅遊地標。 這裏前身為1972年啟用的合肥柴油機廠，「合柴1972」一名乃由此而來。1996年至2018年間，這裏做過安徽省合肥監獄，後來監獄搬遷，再搖身一變文創基地。 圓形的紅磚碉堡、穹頂車間、復古煙囪、懷舊的店舖招牌，拍出來的照片極具張力！

雖說是次旅程以拍照為重點，可是「合柴1972」的景點內涵，卻遠比打卡豐富。整個建築群包含了合肥當代藝術館、家電故事館、設計中心等區域。 其中由舊廠房改建的家電故事館，展示了合肥的家電生產線，以及改革開放後「四大件」入主尋常百姓家的生活轉變；而合肥時視光展廳，則以大量老古董還原日常場景；另外還有佈置成合肥火車站的老廠房，彷彿把時光定格，喚起舊城記憶。 逛到累還可在園區內的精品咖啡店或餐廳歇歇腳，消磨大半天絕對不成問題。

安徽糧倉變身藝術園 萬噸筒倉最搶鏡 離開紅磚色的牢寵鐵窗，走到合肥另一個粗獷工業風景點──被譽為蜀山「糧」辰美景的新糧倉Kuku Park，打卡那10座高大震攝的混凝土圓柱筒倉！ 新糧倉Kuku Park前身為安徽省機械化糧庫，始建於1993年，曾為全國18家機械化骨干糧庫之一，可說是中國糧倉建設現代化的新起點。整個建築群集糧食收購、儲存、加工及商貿於一身。 該10座宏偉的萬噸筒倉，連同21個平房倉滿倉時，一共可為國家儲存10萬噸糧食。糧庫還備有專用鐵路，方便隨時把口糧運輸至各地。

隨着時代進步，糧倉功成身退，2023年以城市更新為契機，將餐飲、潮玩、運動及藝術創作共冶一爐。 昔日的萬噸筒倉內部，如今被分割為糧庫文化和藝術展示區，圓筒外牆在一些晚間活動中會幻化藝術壁紙，為園區增添氣氛。 此外區內還保留服務市民30載的一段1,200米的雙軌鐵路，並購入退役火車頭和車廂，還原當年鐵路運糧的實況。新糧倉Kuku Park定期舉行不同主題的市集和藝展，期望訪客每次到來都有新驚喜。 新糧倉Kuku Park（前安徽省機械化糧庫） 地址：合肥市蜀山區望江西路388號

安徽廣電中心下踏沙 夕陽映照「天書大樓」 接連到訪兩個工業景點，最後一站帶大家參觀一座現代化的型格建築──安徽廣播電視中心（安徽廣電中心）。它還有一個更深入民心的別稱──「天書大樓」。 單看文字，未必能夠意會到「天樓大樓」是怎樣一回事，看照片便一清二楚：安徽廣電中心的流線型設計，有如緩緩展開的中國傳統紙卷軸，而大樓外牆更加被「密麻麻」的篆書包圍，被稱為「天書大樓」，貼切不過。 那麼考考大家，大樓外牆的文字內容是甚麼？相信就算你讀得懂，也未必明白。其實外牆文字皆為安徽的地名、湖名和山河名稱，只是設計師把名字都拆散打亂，內容通順為次，美感先行。

想拍攝最出彩的安徽廣電中心，最佳拍攝地點是天鵝湖對岸，那樣就可以湖水為鏡、合肥高樓為背景，把東西跨度達816米的「中國第一長樓」收納鏡頭之下。 安徽廣電中心作為電視台辦公室，並不開放遊客參觀，但比鄰的天鵝湖卻是不可多得的旅遊景點。 來到這個合肥市中心最大人工湖，不但能把合肥大劇院、奧林匹克體育中心等地標盡收眼底，這裏更設有長達600米的「黃金海岸」人工沙灘，黃昏時段過來踏踏沙、賞日落，看着夕陽把「天書大樓」染成金黃，就是最璀璨美滿的合肥記憶。