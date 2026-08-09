山東威海景點｜從巴拿馬沉船到摩天嶺跨海纜車 3大海岸打卡點

高鐵沿線遊｜從末日巨輪到動漫街 山東威海3大海岸打卡點

巴拿馬沉船「布魯威斯號」 末日巨輪拍出電影感 威海近年最熱門的打卡景點，想必是榮成海岸的「布魯威斯號（BLUE WAYS）」沉船！ 充滿歲月痕跡的鐵鏽巨輪傾斜擱淺於湛藍海岸，岸邊白浪翻滾，在烏雲密佈的低沉天空下，顯得格外孤寂，彷彿被定格在世界盡頭。 來到布魯威斯號現場，不需要濾鏡和任何攝影技巧，隨手一拍就能拍出電影感滿滿的「末日廢墟美學」。 事實上，這場浪漫的邂逅始於一場意外。 2022年9月巴拿馬籍的空載散貨輪布魯威斯號，原定計劃前往威海榮成的港口進行升級改造，怎料途中卻遇上颱風「南瑪都」，強風巨浪將貨輪推向淺灘，令布魯威斯號擱淺榮成，25名船員在惡劣天氣下被困怒海。

為了營救遇險的船員，當年交通運輸部要出動「北海救111」輪和直升機救援，在驚濤駭浪中利用直升機吊運，成功將所有船員安全救出，無人傷亡。 由於打撈和維修觸礁的布魯威斯號的費用涉及天文數字，船公司最終決定「棄船」，令這艘萬噸級貨船淪為海上垃圾。 然而誰都沒想到，被遺棄的布魯威斯號居然成為威海的「旅遊新寵」。 受網紅效應帶動，布魯威斯號相片和視頻在網上瘋傳。在船隻擱淺後1年，單計抖音，相關視頻的播放量就超過10億次。每逢節假日，大量遊客蜂擁而至，政府亦火速改善車位及旅遊配套。如今布魯威斯號已是威海最受歡迎的打卡地標之一，地位無可取締。

山東威海景點｜布魯威斯號沉船資料 地址：威海市榮成市成山鎮成山六村小五隊海域 開放時間：24小時全天候開放 門票：免費

威海「小鐮倉」 火炬八街的青春動漫記憶 榮成市的布魯威斯號予人「世界盡頭」的歷史滄桑，而同樣面向黃海、環翠區的「火炬八街」卻恰恰相反，有一種「青春未完結」的動漫感覺。 充滿日系風情的火炬八街，被譽為威海「小鐮倉」。沿途高低錯落的馬卡龍色洋房，在純淨的藍天白雲襯托下，顯得格外治癒。 有網民形容，眼前景致如同新海誠動畫的現實版；亦有人形容火炬八街那抹明媚風光，就好像《籃兒當入樽》（內地譯《灌籃高手》）中，熱血的櫻木花道和清純可愛的晴子般，喚醒每個人心中關於校園、夏天和初戀的記憶。

這裏最引人入勝的，莫過於黃昏時段的「橘子海」。每當夕陽西下，街道被橘黃的霞光溫柔包裹，海面泛起金箔般的波光，海風輕拂，那種微醺而慵懶的詩意，最令人陶醉不已。 若要拍出最純淨的日系街道感，則建議清晨7時前、人潮爆增前到來。走上坡頂，利用長焦鏡頭以朝陽初升海洋為背景，將焦點對準馬卡龍街道上的主角，就能拍出「轉角遇見海」的動漫美態。 沉醉在火炬八街歡樂的旅遊氣氛之中，很難想像在30多年前，這一帶仍是普通市民無法自由進入的軍事管理區。1990年代，威海火炬高技術產業開發區成立，這片土地才正式解密，移交地方政府開發。而火炬八街的命名亦因「火炬路」的8條配套支路而來。

山東威海景點｜火炬八街資料 地址：威海市環翠區火炬高技術產業開發區火炬八街 開放時間：24小時全天候開放 門票：免費

摩天嶺跨海纜車 「天盡頭」看峭壁 亞洲最驚險 來威海旅遊，當然不只有網紅景點打卡。最後一站，帶大家來到山東半島的「天之盡頭」——成山頭景區，搭上著名的摩天嶺跨海纜車，來一場驚心動魄的「懸空之旅」！ 摩天嶺跨海纜車被譽為亞洲最驚險的跨海索道之一，全長約3,000米，由南、北兩段纜車線串聯而成，整段車程約30至40分鐘。 由於節假日排隊者眾，若時間有限，首選乘搭「北線」，天氣晴朗時，可將色澤有如果凍般透亮的清澈海洋盡收眼底，極目遠眺則是驚濤拍岸的膠東半島斷崖絕壁，整段體驗猶如一場刺激的海島冒險，極具感官衝擊力；而南線則以森林景觀為主，各適其適。

除了高空索道，摩天嶺山頂廣場還藏着一座神奇的「水晶宮」。走進地下溶洞，四周鋪滿閃閃生輝的天然水晶原石。景區內部更模擬了神話中的「東海龍宮」，設有由水晶柱、定海神針、霧屏等組成的光影展廳，讓人嘆為觀止。 穿過水晶宮，沿着懸崖棧道下山，會見到抗倭名將戚繼光的巨型雕像。眾所周知，威海舊稱「威海衛」，自古就是中國北方的海防重鎮。 而摩天嶺在明代正是成山衛防範倭寇、守望海疆的重要瞭望與防禦制高點。戚繼光當年曾多次親臨此地巡視海防、整頓軍備，山海間仍長存他的英雄浩氣。

坐一趟摩天嶺纜車，看盡大自然的鬼斧神工，讀懂威海的海防歷史，這趟山海之旅，可謂收獲滿滿。