冷氣機︱全球每3部有一部廣東製造 中國「風」如何助歐洲人捱過熱浪？

全球每3部冷氣機有一部廣東製造 中國「風」如何助歐洲人捱過熱浪？

京東旗下歐洲平台Joybuy數據顯示，6月僅一周，平台冷氣機銷量較上月激增近40倍，美的一款分體式冷氣機銷量更暴漲近42倍。 二手市場亦瘋狂。有原價約900歐元的美的冷氣機，在eBay等平台被炒高2到3倍，卻依舊「秒殺」。有的甚至利用中國240小時過境免簽政策，專程飛赴中國採購冷氣機回國，務求能夠購得一部冷氣機，捱過難關。 中國冷氣機產量佔全球8成 龍頭企業集聚廣東 中國冷氣機產量佔全球約80%，壓縮機產量佔90%。歐洲需求集中爆發時，幾乎只有中國有能力快速承接，而廣東省的企業在其中扮演了重要角色。

從企業來看，廣東聚集了美的、格力、海信、TCL等一批年產銷量百萬套以上的龍頭企業。 從各城市的情況來講，作為美的基地的順德，5月家電出口同比增長15.7%。而中山、江門前5個月家電出口分別達到295億元與85.2億元，其中清涼家電佔比分別超過50%和45%。

廣東企業為歐洲「度身定造」冷氣機 國際能源總署數據顯示，歐洲家庭冷氣機普及率平均僅約20%，英國僅5%，德國只有3%。以往夏季天氣較為溫和，冷氣機屬於非必需品。如今極端天氣頻發，熱浪來了，想安裝又遇上不少困難。 歐洲大量歷史建築受嚴格法規保護，外牆打孔動輒違法；普通公寓安裝分體機，也必須經過業主委員會審批。買了冷氣機，安裝費也不少。一部分體冷氣機安裝費普遍在1,000至2,000歐元，而旺季安裝工預約往往要等上兩周至一個月。「買不到、裝不上、付不起」，讓歐洲人陷入了前所未有的「冷氣焦慮」。

面對歷史建築禁打孔、安裝費高昂的問題，美的三年前便為歐洲市場研發了一款移動分體式冷氣機來應對。這部冷氣機機身僅重10公斤，無需牆體打孔、無需專業安裝，一個人就能輕易安裝，售價僅約1,000歐元。歷時三年，至今這款冷氣機已累積300至400件專利成果。今年上半年，它在歐洲出貨量已突破20萬套，較去年同期翻倍。 海信則從「裝得快」入手。它在歐洲設有專門研發中心，設計出「可拆卸裝飾板」、「多功能掛牆板」等設計，安裝效率提升三分之一。今年上半年，該系列在歐洲銷量達11.3萬套，同比增長117%。

格力則為歐洲舊式住宅，推出「即插即用」的移動式冷氣機，一經上架便被搶購。為全球客戶度身定制，其實已經是珠三角家電企業的基本功，只是歐洲這波熱浪將它們推到聚光燈下。

8成本地配套率 廣東冷氣機超全產業鏈 僅順德的北滘鎮，家電零部件本地配套率高達80%，配件半小時內即可送達生產線。這令臨時追加的歐洲訂單能夠快速進行生產。 廣州南沙美的「燈塔工廠」，機械臂24小時運作，一天最高產能達4.5萬部冷氣機，9大智能體構成的「工廠大腦」自主調配，設備故障秒級切換，物料到場時間大大縮短4成。 中山南頭TCL冷氣機基地智能車間，31部工業機械人協同運轉，平均每8秒便有一部冷氣機下線。面對歐洲客戶「10天交貨」的要求，TCL更將周期從一般30至40天大幅壓至10至14天。

在江門市蓬江區，圍繞着海信電子，更有一個半徑僅5公里的「智慧家電生態圈」。國繞海信電子，集聚了超過200間配套企業，在5公里內解決大部分結構件、注塑件配套，供應商響應速度以小時計，庫存壓力小，新品打樣周期快。核心配套企業就近佈局，大幅壓縮物流半徑，訂單交付得以快速完成。 數據顯示，2025年廣東冷氣機產量突破9,000萬部，連續多年居全國首位，全球每3部冷氣機就有1部「廣東製造」。

15天直送 中歐班列打通「最後一公里」 針對激增的出口需求，國鐵廣州局充分利用貨源地集中在廣州、佛山、順德等珠三角製造重鎮的地緣優勢，實現「下線即集結、集結即發運」的快節奏流轉，打通了「出海最後一公里」。中歐班列約15天即可直達德國，比海運節省近20天，時效快一倍以上。 數據顯示，2026年第二季度，該局通過中歐班列累計發運便攜冷氣機及核心配件貨值約5,200萬美元，發運量突破10萬部。 歐洲熱浪，將「廣東製造」的實力展現於全球聚光燈下。從為歐洲市場「度身定造」，到8成本地配套率的產業鏈，再到15天直達的中歐班列，展現了超強的市場敏感度與供應鏈實力。