網購發現漏洞「零元落單」 前員工狂買3711件家電轉售被捕

四川省成都市一名網購平台前員工，利用「以舊換新」系統漏洞，透過快速切換訂單操作，成功以「零元購」方式落單3711次，取得大批全新家庭電器。她涉嫌把家電轉售賺錢，被控盜竊罪被捕，涉案金額達139萬人民幣。

《央視新聞》報道，警方表示事件發生於今年5月30日，涉事網購平台向警方報案，後台發現大量異常訂單，有人以超低價甚至零成本取得全新家電。經查證後發現3711張訂單，均透過平台「以舊換新」活動完成。

警方花8小時清點

警方追查後，鎖定曾任職於該平台的張姓女子涉嫌疑最中，隨即展開搜索。警方在張女住所查獲166件全新未拆包裝家電及22件已拆封的家電；另在她租用的倉庫內，再查獲977件全新家電，警方花8小時才完成清點。