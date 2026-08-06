網購發現漏洞「零元落單」 前員工狂買3711件家電轉售被捕

四川省成都市一名網購平台前員工，利用「以舊換新」系統漏洞，透過快速切換訂單操作，成功以「零元購」方式落單3711次，取得大批全新家庭電器。她涉嫌把家電轉售賺錢，被控盜竊罪被捕，涉案金額達139萬人民幣。
《央視新聞》報道，警方表示事件發生於今年5月30日，涉事網購平台向警方報案，後台發現大量異常訂單，有人以超低價甚至零成本取得全新家電。經查證後發現3711張訂單，均透過平台「以舊換新」活動完成。
警方花8小時清點
警方追查後，鎖定曾任職於該平台的張姓女子涉嫌疑最中，隨即展開搜索。警方在張女住所查獲166件全新未拆包裝家電及22件已拆封的家電；另在她租用的倉庫內，再查獲977件全新家電，警方花8小時才完成清點。
調查指出，張女發現系統存在漏洞，只要利用極短時間快速取消大型訂單，再切換至小型家電訂單，即可讓系統顯示「0元付款」。她全程沒有向網購平台提供任何舊家電回收，免費取得大量全新家庭電器。
借用親友及舊同事帳戶落單
張女供稱，最初在系統使用「以舊換新」時意外發現漏洞，原本只是落單添購家中電器，之後見有利可圖，便大量落單並透過二手平台轉售賺錢。為避免被平台察覺，她還借用親友及5名前同事帳戶落單。目前涉事網購平台已修補系統漏洞，而張女與余姓、李姓共犯因涉嫌盜竊罪，已被逮捕。
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