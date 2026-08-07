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出版：2026-Aug-07 11:00
更新：2026-Aug-07 11:00

上海租客驚見櫃內藏遺照嚇破膽 漏夜搬走再控告屋主

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屋主上鎖的櫃子，內藏遺照。

屋主上鎖的櫃子，內藏遺照。

上海市一名男子，透過地產中介租下一間兩房的單位，入住約1個半月後，意外在屋主上鎖的櫃內，發現一張包著紅布的遺照，當場嚇倒。該名租客漏夜搬走後，再控告屋主。

男子4月透地產中介在上海市租下一套位於徐匯區龍華地鐵站附近的兩房住宅，月租5300元人民幣，簽約1年，6月1日正式入住。

入住時屋主稱櫃入只是雜物

他表示，簽約前因屋內仍有其他租客，兩人未能仔細檢查房屋，中介亦沒有通知單位有特殊情況。交屋時，屋主僅表示主人房有一個上鎖櫃子，裡面放的是雜物，不需要理會。

直到7月20日晚上，租客表示，當晚因室友房間靠近馬路、受到汽車噪音影響，兩人準備調換房間住。整理物品時，室友對櫃子產生疑慮，於是查看櫃內。

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由於櫃子被單車鎖鎖住，只能拉開一道縫隙，他用手機手電筒照入後，看到一個被紅布包裹的長方形物體，「一眼看見是一張有黑邊的遺照，直接頭皮發麻。」

律師稱難視作凶宅

兩人當場嚇倒，不敢繼續居住，當晚立即搬去旅館暫住，事發後，屋主坦言的確是遺照，並願意退還全部按金，但中介公司卻表示中介費無法退還，令租客憤而要控告屋主。有律師表示，法律上可支持退租的「凶宅」，指房屋內曾發生非正常死亡事件且屋主刻意隱瞞的情況，但若僅是屋主遺留親屬遺照，房屋本身並無瑕疵，未必會認定為「違約」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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