上海租客驚見櫃內藏遺照嚇破膽 漏夜搬走再控告屋主

上海市一名男子，透過地產中介租下一間兩房的單位，入住約1個半月後，意外在屋主上鎖的櫃內，發現一張包著紅布的遺照，當場嚇倒。該名租客漏夜搬走後，再控告屋主。

男子4月透地產中介在上海市租下一套位於徐匯區龍華地鐵站附近的兩房住宅，月租5300元人民幣，簽約1年，6月1日正式入住。

入住時屋主稱櫃入只是雜物

他表示，簽約前因屋內仍有其他租客，兩人未能仔細檢查房屋，中介亦沒有通知單位有特殊情況。交屋時，屋主僅表示主人房有一個上鎖櫃子，裡面放的是雜物，不需要理會。