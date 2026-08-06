內地網民抱冬瓜睡覺消暑成噩夢 床上突爆開 濺臭汁爛瓜肉

內地近日多地酷熱難耐，「抱冬瓜睡覺」的消暑妙法在社交網再度爆紅，但也有網民分享慘痛經歷，就是冬瓜放在床上多日後突然爆開，腐爛瓜肉和汁液沾滿床單，散發惡臭，十分嚇人。專家從物理學角度解釋「爆瓜」原因，也有醫生提醒這種消暑方法恐有損健康。
因冬瓜水分高，摸起來涼浸浸，內地網民近年紛紛推介抱冬瓜睡覺的消暑方法，既寧靜環保，亦能節省冷氣費。有民眾指這樣睡覺十分涼爽舒服，有人說能用冬瓜，就不開風扇。
然而，據內媒報道，湖北一名網民近日發文表示，想試試抱瓜入睡法，未料冬瓜放在床上十幾日後，竟突然爆開。影片可見，腐爛的冬瓜肉流出大量汁液，床單濕了一大片，網民指，還散發令人難以忍受的惡臭，「冬瓜雖然很涼快，但它會炸」。
消暑方法｜為何冬瓜會突然爆開？
為何冬瓜會突然爆開？成都農林科學院高級農藝師敖清艷解釋，冬瓜含水量約96%，常溫下其溫度低於人體體表(攝氏36度至37度)，貼身抱著時，體表熱量迅速傳導給冬瓜，便覺絲絲涼意。但冬瓜並沒製冷功能，隨著人體熱量不斷輸入，其溫度會漸漸上升，抱著約半小時至1小時後，冬瓜的溫度便會接近體溫，不僅不再降溫，反而會變成溫熱的「濕枕頭」。
消暑方法｜微生物在冬瓜內部作怪？
原來是微生物發酵引發冬瓜爆開。敖清艷解釋，冬瓜外皮有一層緻密的蠟質層，具密封保護作用。但若整夜貼身抱著，人體散發的熱量以及被鋪造成密閉環境，加上汗液浸濕及肢體頻繁摩擦，極易破壞蠟質層的保護膜，細菌、黴菌從微小的「傷口」進入冬瓜。
在暖濕環境下，微生物大量繁殖並快速分解瓜肉裡的糖分和有機物質，不斷產生二氧化碳等氣體。因冬瓜外皮密閉，氣體無法排出，內部氣壓持續累積。當內部壓力超出瓜皮能承受的極限時，氣體便會夾雜著腐爛瓜肉和酸臭汁液，從瓜蒂或表面傷痕等薄弱處猛烈爆開。
消暑方法｜醫生：這幾類人不宜抱冬瓜睡覺
有醫生對這種另類消暑妙法提出警告，指出長時間抱著冬瓜睡覺，有些人會出現腹脹、腹痛或食慾下降等「中寒」症狀。此外，長者、小童及皮膚易過敏的人不宜貼身抱瓜，以免因瓜身腐爛滋生的黴菌刺激皮膚和呼吸道。