內地網民抱冬瓜睡覺消暑成噩夢 床上突爆開 濺臭汁爛瓜肉

內地近日多地酷熱難耐，「抱冬瓜睡覺」的消暑妙法在社交網再度爆紅，但也有網民分享慘痛經歷，就是冬瓜放在床上多日後突然爆開，腐爛瓜肉和汁液沾滿床單，散發惡臭，十分嚇人。專家從物理學角度解釋「爆瓜」原因，也有醫生提醒這種消暑方法恐有損健康。

因冬瓜水分高，摸起來涼浸浸，內地網民近年紛紛推介抱冬瓜睡覺的消暑方法，既寧靜環保，亦能節省冷氣費。有民眾指這樣睡覺十分涼爽舒服，有人說能用冬瓜，就不開風扇。

然而，據內媒報道，湖北一名網民近日發文表示，想試試抱瓜入睡法，未料冬瓜放在床上十幾日後，竟突然爆開。影片可見，腐爛的冬瓜肉流出大量汁液，床單濕了一大片，網民指，還散發令人難以忍受的惡臭，「冬瓜雖然很涼快，但它會炸」。