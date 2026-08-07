聯合國教科文組織指定 北京為2029年世界建築之都

北京將於2029年舉行第30屆世界建築師大會。聯合國教科文組織(UNESCO)根據世界建築之都聯合委員會推薦，指定北京為2029年「世界建築之都」。

教科文組織表示，這一決定由教科文組織總幹事Pr. Khaled El-Enany根據「世界建築之都」聯合委員會的推薦作出。委員會認為，北京成功把世界上最豐富的建築遺產之一與面向未來的可持續城市發展理念相結合，其歷史城區保護、城市更新實踐及建築文化，充分展現了文化遺產、創新與社區發展的協同作用；而北京面向未來的發展願景，必將激發新一輪國際對話，深入探討建築在提升人民生活質素，以及後代守護人類共同遺產方面所發揮的重要作用。