聯合國教科文組織指定 北京為2029年世界建築之都

北京將於2029年舉行第30屆世界建築師大會。聯合國教科文組織(UNESCO)根據世界建築之都聯合委員會推薦，指定北京為2029年「世界建築之都」。
教科文組織表示，這一決定由教科文組織總幹事Pr. Khaled El-Enany根據「世界建築之都」聯合委員會的推薦作出。委員會認為，北京成功把世界上最豐富的建築遺產之一與面向未來的可持續城市發展理念相結合，其歷史城區保護、城市更新實踐及建築文化，充分展現了文化遺產、創新與社區發展的協同作用；而北京面向未來的發展願景，必將激發新一輪國際對話，深入探討建築在提升人民生活質素，以及後代守護人類共同遺產方面所發揮的重要作用。
北京將以「回歸平衡」為主題
根據安排，北京將以「回歸平衡」(Back to Balance)為主題，於2029年舉辦貫穿全年的展覽、會議、教育項目和公眾活動，並同期承辦國際建築師協會世界建築師大會，圍繞建築如何促進文化傳承、人與自然和諧共生以及可持續城市發展等議題開展國際交流。「世界建築之都」項目由教科文組織與國際建築師協會(UIA)於2019年共同設立，每3年評選一次，由國際建築師協會世界建築師大會舉辦城市擔任「世界建築之都」。此前獲評的城市包括巴西里約熱內盧(2020年)、丹麥哥本哈根(2023年)以及西班牙巴塞隆拿(2026年)。