內蒙建成全球最大AI數據中心　百萬P級算力同創紀錄

綜合內媒報道，遠景科技表示，「遠景星河基地」是旗下「戈壁使命」計畫落地的首個旗艦項目，也是中國打造超大型AI算力樞紐的重要一步。基地初期投產即提供120兆瓦（MW）算力容量，供兩家科技企業使用，未來整體規劃容量將提升至2吉瓦（GW），成為中國最大的AI算力園區與「Token工廠」。

內地遠景科技集團近日宣布，在內蒙古烏蘭察布建成全球最大的AI算力超級單體「遠景星河基地」，以約12萬平方米、相當於20個標準足球場的龐大規模，以及百萬張AI加速卡並行、百萬P級算力，刷新全球AI基礎設施密度紀錄。

同時兼顧減碳目標

遠景科技集團AIDC總經理鄭子浩指出，該基地為因應科技大廠與AI公司，大規模使用本土算力的緊迫需求：「希望提供高效、穩定且具備綠色能源優勢的AI基礎設施。」除算力規模驚人，遠景科技也強調，基地採用超高比例綠電直連供電模式，希望降低AI運算帶來的龐大能源消耗，在擴大人工智能基礎建設的同時兼顧減碳目標。

根據《彭博新能源財經》（BloombergNEF）分析，遠景科技這次大舉布局，反映內企積極搶攻快速成長的AI數據中心市場。過去該市場長期由電信營運商，以及騰訊、阿里巴巴、中國聯通等大型網絡企業主導，如今隨着生成式AI需求爆發，越來越多企業投入算力基礎設施競賽，爭奪下一波AI產業制高點。