「車界女神」李冠儀揭車界性騷擾黑幕　沉默8日更新近況︰重新出發

「車界女神」李冠儀因控訴遭男性同行性騷擾而引發關注後，沉默8日後，於8月6日晚上在社交平台分享最新工作近況，並以感性筆觸表示重新投入汽車工作的心境，宣告自己的重新出發。 「握緊軚盤 就能順著自己的節奏堅定前行」 李冠儀在貼文中首先向外界致謝，表示「真心感謝大家這段時間給我的關心與力量」。她指出，重新投入最喜愛的汽車工作是自己現階段最好的決定，並分享了最新試車工作的心得。她在貼文中寫道，「生活就像花蓮的山海，偶有起伏，但只要握緊軚盤，就能順著自己的節奏堅定前行」，這句話被不少粉絲視為她在風波後的心情寫照。

李冠儀於7月29日發文控訴，自己長年遭同行性騷擾，原本以為離開並劃清界線就能平息一切。李冠儀提到某次出席品牌活動時，巧遇一名過去熟識的男性，對方寒暄過後趁她不注意時，未經同意就從背後抓住她的手臂，讓她極度不適。她也藉此重申立場，「無論私人關係如何，在職場上未經同意的肢體接觸，就是不尊重。」 李冠儀透露，過去7年多的主持路上，還不只一次碰過類似委屈，包括錄影現場遭刁難、當代班主持臨時被換掉，甚至等到節目播出後才發現主持棒早被換人，種種委屈她選擇沉默，「吞下去、忍著淚水做好主持完工」。她坦言，退一步並沒有換來海闊天空，反而讓縱容變本加厲。她也提到，同行與品牌公關私下同樣飽受高壓言語與隱晦威脅所苦。

稱掌握被性騷擾證據 李冠儀的爆料引發各界關注，她的老闆朱嘉偉隨即公開表示支持。朱嘉偉先是為李冠儀的爆料貼文按讚，隨後於7月31日在Facebook公開徵求處理性騷擾案件的專業律師，並表示「我手上的證據應該夠了」，展現全力協助的態度。 李冠儀此次在風波後首度更新近況，雖未再談及事件進展，但以「回歸我最熱愛的工作」作為重新出發的宣告。她強調，最好的方式就是「重新坐上駕駛座，用車輪去感受土地的溫度」。這段發言讓不少粉絲留言替她加油打氣，希望她能持續勇敢向前。