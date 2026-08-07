西摩犬突然倒地猝逝　同伴都衝上前哀嚎　網民：牠們都懂(有片)

重慶一個流浪犬收容所近日一段監視器畫面，讓無數網民看得鼻酸。一隻白色西摩犬原本靜靜躺在地上休息，詎料下一秒突然身體一僵、倒地不起，周圍同伴見狀立刻全部衝了過來，圍著牠不停嗅聞、輕碰身體甚至哀嚎，焦急地來回繞圈，似乎在為離世的同伴哀悼哭泣。

綜合《中國新聞網》、《縱覽新聞》等內地媒體報道，事發於4日，在重慶某私人收容所院內，網上影片顯示，其中一隻白色西摩犬倒下後，附近數隻狗狗幾乎在第一時間衝上前，接著其他角落的狗狗也趕去查看，有的低頭聞著牠的臉和身體，有的神情慌張地來回踱步，現場還傳出一聲聲淒厲哀嚎，似乎想喚醒牠，又似在傷心哀悼。園方負責人事後表示，猝死的是被收養的2歲白色西摩犬「雷霆」，性格溫順，跟大家相處很好。他又指，當日聽到院子的狗狗叫聲後，他在一、二十秒內已趕到，可惜未能將雷霆救回，徵狀類。