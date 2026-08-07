AI短劇快速崛起，令內地影視從業員面臨危機，曾演出近40部影視作品的38歲男演員陳明，近日轉換跑道應徵河南一處風景區「NPC」（非玩家角色演員），引發熱議。行內人透露，現在連演太監都要求身高1.8米，門檻極高。 男演員陳明曾演出《斛珠夫人》、《金庸的武俠世界》等近40部影視作品，小有名氣，但他表示，從去年下半年開始，工作量就明顯下滑，今年更幾乎陷入停工狀態，「已經到了8月，這半年時間，我就拍了幾天的戲，收入基本斷了。」

對於外界質疑他應徵NPC是為博流量，陳明直言，真心想轉換跑道，他坦承，雖然景區NPC收入比拍戲低、工作更辛苦，但至少能維持基本生活，「我現在每個月連幾千元收入都沒有，如果一直待在家裡，不去努力改變，人會出問題。」陳明已前往「萬歲山武俠城」實地體驗2天，完成試裝及拍攝，表現獲賞識，目前仍在洽談是否正式入職。