熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E4%B8%AD%E5%9C%8B
出版：2026-Aug-07 17:47
更新：2026-Aug-07 17:47

AI短劇改變影視生態！38歲男星半年僅獲幾日戲份 無奈應徵景區演員

分享：
陳明昔日劇照。（圖／翻攝《網易》）

陳明昔日劇照。（圖／翻攝《網易》）

AI短劇快速崛起，令內地影視從業員面臨危機，曾演出近40部影視作品的38歲男演員陳明，近日轉換跑道應徵河南一處風景區「NPC」（非玩家角色演員），引發熱議。行內人透露，現在連演太監都要求身高1.8米，門檻極高。

男演員陳明曾演出《斛珠夫人》、《金庸的武俠世界》等近40部影視作品，小有名氣，但他表示，從去年下半年開始，工作量就明顯下滑，今年更幾乎陷入停工狀態，「已經到了8月，這半年時間，我就拍了幾天的戲，收入基本斷了。」

對於外界質疑他應徵NPC是為博流量，陳明直言，真心想轉換跑道，他坦承，雖然景區NPC收入比拍戲低、工作更辛苦，但至少能維持基本生活，「我現在每個月連幾千元收入都沒有，如果一直待在家裡，不去努力改變，人會出問題。」陳明已前往「萬歲山武俠城」實地體驗2天，完成試裝及拍攝，表現獲賞識，目前仍在洽談是否正式入職。

男演員陳明曾演出《斛珠夫人》、《金庸的武俠世界》等近40部影視作品 男演員陳明為生計不得不轉行當NPC 男演員陳明從去年下半年開始，工作量就明顯下滑 男演員陳明今年更幾乎陷入停工狀態，不得不考慮轉換跑道

演太監要身高1.8米

至於32歲曾在橫店當臨時演員的徐夢強透露，今年春節後，他僅接到3、4部戲，目前只能靠賣涼皮維生，之後轉到浙江省嘉興市從事舞台搭建工作。他無奈表示，如今連招募太監角色，都要求「身高1.8米以上」，競爭比過去更加激烈。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務