澳門氹仔酒店血案 內地漢不忿「戴綠帽」狂斬女友重創昏迷

澳門氹仔周三（8月5日）晚上發生殺人未遂血案，一名內地中年女子疑因感情糾紛，於酒店外遭其內地男友亂刀狂斬，頭、頸、下顎及雙手等多處被割傷，目前仍留醫，情況穩定，目前受到藥物影響仍未清醒。41歲內地男嫌疑人涉嫌觸犯殺人未遂及持有禁用武器罪，已被移送檢察院偵辦。

澳門司警今日(7日)公布案情。指被害人與嫌疑人於去年5月在澳門認識，同年7月發展成情侶，但至今年7月，嫌疑人發現被對方疏遠，並目睹被害人與其他男性往來，認為有人欺騙感情，加上曾為對方花費大量金錢深感不忿。案發當日下午，嫌疑人在氹仔區的店鋪內購買兩把鎅刀，再從酒店房間取出一把餐刀及餐叉，意圖殺害被害人。至當晚，被害人和他人相約交易積分兌換房間，嫌疑人尾隨她到達酒店門前的七人車後，伺機襲擊被害人，車上的一名司機及兩名內地女子乘客逃出車廂求救，多名保安趕至現場，合力將男子制服。涉案車廂座位留下大灘血跡及一把染血餐叉。

事件中女事主左側頸部、後頸部、下唇、下顎、右手有多處切割傷，部分傷口長達10至20厘米，曾出現失血性休克。司警稱有強烈跡象顯示嫌疑人有預謀購買刀具作案，並多次故意攻擊致命部位，具有明顯殺人意圖。證物可見其中一把鋼製餐刀甚至屈曲，另外有餐叉、衣服等血跡斑斑。