YouTuber「放火」相機被民宿誤當垃圾 為珍貴素材闖垃圾場尋DJI Pocket 4P

YouTuber「放火」8月4日在Threads寫下「我的DJI Pocket 4P 掉在澎湖了，素材都在裡面」，緊接著坦言:「我哭的很大聲，沒辦法呼吸。」原來他剛結束澎湖行，隨身的雲台相機DJI Pocket 4 Pro不知去向，裡頭全是旅程中拍攝的畫面，他無奈自嘲「發文紀念一下愚蠢的自己」。他懷疑相機被下榻民宿清潔人員當成垃圾丟掉，因此往澎湖垃圾場尋找相機下落。
「放火」直接前往澎湖垃圾轉運站碰運氣。8月5日一早，他戴著口罩、手套，穿梭在堆得像小山一樣的垃圾堆中，翻開一袋一袋藍色垃圾袋找相機。「大海撈針」期間，因安全規定被工作人員叫停，他索性拿起手機直播，一度獲4000名網民同時線上觀看。
清潔人員誤把相機當按摩棒 驚震網民
「放火」後來交代未能尋回相機，但已與民宿老闆娘當面溝通，對方願意賠償，「這件事也正式告一段落了」。不過真正令網民驚訝的，是民宿清潔人員的理由——「以為相機是按摩棒才丟棄」。消息一出，有人質疑「誰的按摩棒有螢幕跟鏡頭的？」，有人留意指「即使真的是按摩棒，處理方式也不該是擅自扔掉吧」。
有人則看得比較開，笑稱素材救不回來，放火至少換來一條影片跟一波流量。放火本人事後發文，「不要去刷別人民宿負評，當個理性樂子人吃瓜就好」，他盼風波盡快落幕，也提醒旅客退房前務必檢查隨身物品。
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