YouTuber「放火」相機被民宿誤當垃圾 為珍貴素材闖垃圾場尋DJI Pocket 4P

YouTuber「放火」8月4日在Threads寫下「我的DJI Pocket 4P 掉在澎湖了，素材都在裡面」，緊接著坦言:「我哭的很大聲，沒辦法呼吸。」原來他剛結束澎湖行，隨身的雲台相機DJI Pocket 4 Pro不知去向，裡頭全是旅程中拍攝的畫面，他無奈自嘲「發文紀念一下愚蠢的自己」。他懷疑相機被下榻民宿清潔人員當成垃圾丟掉，因此往澎湖垃圾場尋找相機下落。

「放火」直接前往澎湖垃圾轉運站碰運氣。8月5日一早，他戴著口罩、手套，穿梭在堆得像小山一樣的垃圾堆中，翻開一袋一袋藍色垃圾袋找相機。「大海撈針」期間，因安全規定被工作人員叫停，他索性拿起手機直播，一度獲4000名網民同時線上觀看。