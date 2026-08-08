雲南火把節打瀉可燃液體膠桶　火焰猛烈竄燒灼傷16人

雲南曲靖一地日前舉行火把節，因盛有可燃液體的塑膠桶意外傾倒引發燃燒，現場人群在驚恐尖叫聲中逃散畫面在網絡瘋傳，當地官方今證實該起事故造成16名群眾不同程度灼傷，在醫院接受治療，傷情平穩。
內地社交平台流傳現場影片顯示，夜色中一處活動現場，有很多人手持火把圍成圈走動，人圈外有更多遊客，突然間一聲悶響後有火焰猛烈竄燒起來，周邊人群在驚恐尖叫聲中逃散，過程中有人員被火焰引燃衣服後倒地翻滾，旁人連忙上前幫忙撲救。
「請保安人員進入現場」
在另一段影片中，則是很多人往一個篝火堆上拋撒火把，篝火燃燒旺盛，廣播正提醒：「先撤離現場，不要圍觀。請保安人員進入現場，維持秩序。」
據《澎湃新聞》報道，雲南曲靖宣威市人民政府新聞辦公室8日在微信公眾號「宣威發布」發布情況通報，稱事件發生於6日20時30分左右，宣威市樂豐鄉建文村委會烏撒村民小組群眾過火把節，在用可燃液體引燃火把過程中，盛有可燃液體的塑膠桶意外傾倒引發燃燒，造成現場16名群眾不同程度灼傷。
啟動應急預案
情況發生後，宣威市立即啟動應急預案，組織衛健、應急、公安等部門及樂豐鄉工作人員趕赴現場，開展傷患救治、現場秩序維護等工作。傷者正在醫院接受治療，傷情平穩，後續工作正在有序開展。
據悉，樂豐鄉位於宣威市東北部，是一個多民族聚居的鄉鎮，而烏撒大草原占地12,000餘畝，地處樂豐、雙河、阿都三鄉交匯地。
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