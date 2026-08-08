雲南火把節打瀉可燃液體膠桶　火焰猛烈竄燒灼傷16人

雲南曲靖一地日前舉行火把節，因盛有可燃液體的塑膠桶意外傾倒引發燃燒，現場人群在驚恐尖叫聲中逃散畫面在網絡瘋傳，當地官方今證實該起事故造成16名群眾不同程度灼傷，在醫院接受治療，傷情平穩。

內地社交平台流傳現場影片顯示，夜色中一處活動現場，有很多人手持火把圍成圈走動，人圈外有更多遊客，突然間一聲悶響後有火焰猛烈竄燒起來，周邊人群在驚恐尖叫聲中逃散，過程中有人員被火焰引燃衣服後倒地翻滾，旁人連忙上前幫忙撲救。