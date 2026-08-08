內蒙油站加油槍未出油就跳錶　網民：蠱惑的槍(有片)

綜合《荔枝新聞》、《搜狐千里眼》等內地媒體報道，事發於2日，內蒙古鄂爾多斯有消費者到鑫宇石油加油站準備加油，但發覺當加油槍被提起一刻，加油機主板就開始跳錶計算，消費者立即拍下影片，加油站職員被驚動上前，不住說「不可能」、「有事咱解決問題」同時想把加油槍取過來，消費者當場認為存在計量作弊嫌疑，並拒絕加油站提出的1,000元私了方案，決定報警。

網民：提槍走字 這不就是明著坑人嘛

報道指，轄區準格爾旗市場監督管理局工作人員表示，執法人員第一時間趕赴現場，連夜封存涉事加油機。目前已將加油機主板送往第三方質量技術監督檢測院檢測鑒定。需等待檢測結果，才能判定故障是設備自身問題，還是人為改動造成。加油站對員工培訓、管理不到位，加油員未能及時發現異常。執法人員同步對站內其餘加油機逐一排查，現場暫未發現其他加油機出現空槍走字現象。涉事加油站現已停業整頓，相關調查結果出爐後，將向公眾進行答覆。事件曝光後，有網民表示：「大家也不會都盯著加油站看」、「這種事被發現純屬偶然吧，平時得坑多少人」、「蠱惑的槍」、「提槍走字，這不就是明著坑人嘛」、「車主們以後加油記得盯緊屏幕」。