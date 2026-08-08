颱風白海豚｜料明晚登陸閩浙　「閉眼」減弱仍恐致暴雨

今年第13號颱風「白海豚」持續逼近中國東南沿海。官方預測9日晚間至10日清晨，將在浙江舟山至福建福鼎一帶沿海登陸，屆時浙江、上海、福建北部、江蘇、安徽、江西北部及山東南部等地，恐出現暴雨、大暴雨，多處地區已宣布停班停航。 綜合內媒報道，截至8日上午7時，「白海豚」仍維持強颱風等級，中心附近最大風速達14級、每秒45米。從衛星雲圖來看，颱風環流直徑超過1,000公里，屬於體型龐大的巨型颱風。不過，由於乾燥空氣持續捲入，加上颱風已進入生命史後期，原本清晰的颱風眼逐漸變得模糊，甚至出現「閉眼」現象。

浙江恐下600毫米暴雨 中央氣象台首席預報員許映龍表示，「白海豚」生成後10天內曾經歷5次眼牆置換，能量消耗相當大，後續強度可能維持或短暫增強，但登陸前預料會再度減弱。加上台灣島可能截斷部分季風水氣輸送，颱風接近陸地後也將受到地形摩擦影響，都有利於颱風強度下降。 不過，強度減弱並不代表威脅降低。氣象預測指出，「白海豚」登陸前後，浙江、上海等地仍可能遭遇猛烈風雨，尤其浙江台州、寧波部分地區，24小時雨量可能達到500毫米；浙江東部局部地區累積雨量甚至可能突破600毫米，預料兩地恐成風雨重災區。

截至8日上午8時50分，浙江全省已發布87項各類氣象災害預警。寧波氣象部門預測，8日夜間起雨勢明顯增強，9日將出現暴雨至大暴雨，局部甚至達特大暴雨，並伴隨9至11級強風。、

浙江臨海宣布「五停」全面防颱 面對颱風來襲，浙江多地陸續採取大規模防災措施。臨海市防汛防台抗旱指揮部8日上午宣布，全市實施「五停」避險措施，包括停課、停工、停產、停運及停業。其中，中小學、幼兒園、托育及校外培訓機構自8日起停止授課。 寧波同樣全面升級防颱措施。當地宣布，8日上午10時起，全市所有旅遊景區及旅遊新業態項目暫時關閉，各類戶外大型文化、旅遊及體育活動取消或延期，校外藝術培訓機構也暫停線下教學。機場預計自8日晚間11時30分起停止航班運行，9日全天航班停飛，後續何時恢復將視颱風動態及實際影響另行通知。