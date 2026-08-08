福建外賣員與客口角被割頸　傷口長21.5厘米淪植物人

福建一名外賣員去年因送餐定位問題與顧客爆發口角，沒想到竟遭對方持刀攻擊，頸部大量出血後陷入昏迷，最終成為植物人。法院日前一審認定，被告楊姓男子構成故意傷害罪，判處有期徒刑8年，並須賠償逾百萬元人民幣。被害人家屬認為刑期過輕，曾請求檢方抗訴，但遭到駁回。 內媒《紅星新聞》報道，事件發生於2025年7月1日，福建省連江縣敖江鎮一處路段。當時餓了麼外賣員李某杰騎電單車送餐，因外送地址定位問題與楊姓男子發生爭執。楊男一度拿出隨身攜帶的尖刀，雙方拉扯過程中，刀鋒劃過李男頸部，傷口長達21.5厘米，造成大量失血。

地址定位問題起爭執 據楊男陳述事發當天，當他看到外賣員故意騎電單車往前行駛時，憤怒地叫外賣員掉頭。 當對方走近時，他用左手環住男孩的脖子，問他是否想惹麻煩。那人說：「來啊，打我啊！」他氣得無法自控，右手從腰帶右側拔出一把刀，試圖嚇唬對方阻止他的挑釁。 李男送醫搶救後，在加護病房治療長達255天，至今年3月才出院，但始終沒有恢復意識。司法鑑定認定，他因頸部刀傷大量失血造成心肺停止，進一步引發缺血缺氧性腦病，目前處於持續性植物生存狀態，構成重傷一級、一級傷殘，需要終身依賴他人照護。

兇徒患有精神分裂症 庭審期間，楊男主張自己是在遭到李男搶刀時「本能反擊」，因此涉及正當防衛。不過法院認為，李男當時並未對楊男構成刑法上的直接、現實不法侵害，因此不符合正當防衛要件。此外，精神鑑定顯示楊男患有精神分裂症，案發時屬於發病期，但法院認定他並未完全喪失辨識或控制行為能力，因此仍須負刑事責任，只是依法可從輕處罰。 今年5月28日，連江縣人民法院一審判處楊男有期徒刑8年，民事部分則認定各項損失逾106萬元人民幣（約123萬港元）。李男妻子表示，家屬曾向檢方申請抗訴，但6月收到答覆，檢方認為一審判決事實認定及量刑均無錯誤，因此決定不抗訴。