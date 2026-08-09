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出版：2026-Aug-09 10:13
更新：2026-Aug-09 10:13

颱風白海豚｜一家四口強闖浙江堤壩睇浪　9歲童遭捲走失蹤（有片）

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颱風白海豚｜一家四口強闖浙江堤壩睇浪　9歲童遭捲走失蹤

颱風白海豚｜一家四口強闖浙江堤壩睇浪　9歲童遭捲走失蹤

颱風「白海豚」預計今日（8月9）晚上至周一（8月10日）清晨，在浙江舟山至福建福鼎一帶沿海登陸，目前持續在浙江沿海掀起巨浪。昨日（8月7日），因颱風來襲而封閉的浙江台州溫嶺石塘大壩，有4名外地遊客不顧當地人勸阻擅闖觀浪，導致一名9歲男童遭巨浪捲走，目前搜救行動仍持續進行中。

事發地點位於浙江台州溫嶺石塘金沙灘的石塘大壩，當地政府透露，由於颱風白海豚來襲及潮漲，該海岸區域浪高流急且有漩渦危險，早已在現場設置隔離設施阻止遊人觀浪，以策安全。然而昨日卻有3名成年人帶著一名9歲男童前往觀浪，儘管當地人在一度呼喊勸阻，一家四口仍強行闖入設置警告及已封閉的堤壩。

幾米高巨浪捲走男童

網上流傳影片顯示，這4名遊客在海邊道路行走時，突然一陣幾米高的巨浪打上岸，將一行人瞬間淹沒。巨浪退去、3名大人重新站穩後，才發現9歲男童已遭巨浪捲入海中，下落不明。

因颱風來襲而封閉的浙江台州溫嶺石塘大壩，有4名外地遊客不顧當地人勸阻擅闖觀浪 浙江石塘鎮工作人員表示，該封閉區域事前已設置隔離設施，相信這家人強行越過欄杆 因防颱封閉的浙江台州溫嶺石塘大壩，遭4名外地遊客不顧當地民眾勸阻擅闖觀浪，導致1名9歲男童遭巨浪捲走（影片截圖） 4名遊客在海邊道路行走時，突然一陣巨浪打上岸將一行人瞬間淹沒。待巨浪退去、3名大人重新站穩後，才發現9歲男童已遭巨浪捲入海中（影片截圖） 浙江石塘鎮工作人員表示，該封閉區域事前已設置隔離設施，相信這家人強行越過欄杆 9歲男童已遭巨浪捲入海中，下落不明 白海豚位置及路徑圖（香港天文台） 白海豚熱帶氣旋路徑概率預報（香港天文台）

浙江石塘鎮工作人員表示，該封閉區域事前已設置隔離設施，相信這家人強行越過欄杆，目前搜救人員正全力尋找男童。

專家︰颱風期間或有突發性巨浪

氣象專家提醒，颱風期間海岸邊極易出現突發性巨浪，碼頭、礁石與防波堤皆屬於高風險區域。海浪威力強大且難以預測，市民務必提高警覺遠離水域，切勿因一時疏忽或好奇心而靠近海岸，以免發生無法挽回的遺憾。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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