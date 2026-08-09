颱風白海豚｜一家四口強闖浙江堤壩睇浪　9歲童遭捲走失蹤（有片）

颱風「白海豚」預計今日（8月9）晚上至周一（8月10日）清晨，在浙江舟山至福建福鼎一帶沿海登陸，目前持續在浙江沿海掀起巨浪。昨日（8月7日），因颱風來襲而封閉的浙江台州溫嶺石塘大壩，有4名外地遊客不顧當地人勸阻擅闖觀浪，導致一名9歲男童遭巨浪捲走，目前搜救行動仍持續進行中。

事發地點位於浙江台州溫嶺石塘金沙灘的石塘大壩，當地政府透露，由於颱風白海豚來襲及潮漲，該海岸區域浪高流急且有漩渦危險，早已在現場設置隔離設施阻止遊人觀浪，以策安全。然而昨日卻有3名成年人帶著一名9歲男童前往觀浪，儘管當地人在一度呼喊勸阻，一家四口仍強行闖入設置警告及已封閉的堤壩。