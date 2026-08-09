颱風白海豚｜一家四口強闖浙江堤壩睇浪　9歲童遭捲走失蹤（有片）

颱風「白海豚」預計今日（8月9）晚上至周一（8月10日）清晨，在浙江舟山至福建福鼎一帶沿海登陸，目前持續在浙江沿海掀起巨浪。昨日（8月7日），因颱風來襲而封閉的浙江台州溫嶺石塘大壩，有4名外地遊客不顧當地人勸阻擅闖觀浪，導致一名9歲男童遭巨浪捲走，目前搜救行動仍持續進行中。
事發地點位於浙江台州溫嶺石塘金沙灘的石塘大壩，當地政府透露，由於颱風白海豚來襲及潮漲，該海岸區域浪高流急且有漩渦危險，早已在現場設置隔離設施阻止遊人觀浪，以策安全。然而昨日卻有3名成年人帶著一名9歲男童前往觀浪，儘管當地人在一度呼喊勸阻，一家四口仍強行闖入設置警告及已封閉的堤壩。
幾米高巨浪捲走男童
網上流傳影片顯示，這4名遊客在海邊道路行走時，突然一陣幾米高的巨浪打上岸，將一行人瞬間淹沒。巨浪退去、3名大人重新站穩後，才發現9歲男童已遭巨浪捲入海中，下落不明。
浙江石塘鎮工作人員表示，該封閉區域事前已設置隔離設施，相信這家人強行越過欄杆，目前搜救人員正全力尋找男童。
專家︰颱風期間或有突發性巨浪
氣象專家提醒，颱風期間海岸邊極易出現突發性巨浪，碼頭、礁石與防波堤皆屬於高風險區域。海浪威力強大且難以預測，市民務必提高警覺遠離水域，切勿因一時疏忽或好奇心而靠近海岸，以免發生無法挽回的遺憾。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
狂浪夺命！温岭石塘9岁男孩违规观浪被巨浪卷海失联— 中華新聞 China News (@ZhonghuaNews_) August 8, 2026
8月7日，受台风“白海豚”外围影响，台州温岭石塘海域巨浪滔天。一家四口翻越围挡进入危险栈道，突遭大浪袭击，一名9岁男孩被卷入海中失踪。多部门连夜搜救，海况恶劣搜寻困难，截至8日仍未找到。
应急提醒：台风天切勿冒险观浪！ pic.twitter.com/JILIX7bQ4i