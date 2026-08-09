中國廿歲富二代於泰國被殺　倒斃於疑犯女朋友浴室

一名20歲中國籍男子昨日（8月8日）在泰國春武里府公寓宿舍內遭刺傷身亡，泰國警方獲報趕抵現場時，發現男子倒臥床尾附近，身上滿是鮮血，傷勢過重當場死亡。涉案20歲泰國男子事後在家人陪同下向警方自首，供稱曾在自己女朋友家的浴室與死者爆發衝突。
疑犯女朋友與死者事發前聊天後各自入睡
死者疑似是一名中國籍豪華遊艇公司老闆的兒子，胸部左側肋骨附近有嚴重刀傷，右手臂另有2個傷口。案發單位內另有一名21歲女子，身上及左手掌都有傷口與血跡。女子向警方表示，她與死者認識約2個月，事發前一晚兩人在房內聊天，之後各自入睡。
隔天早上，女子的男朋友、20歲職業學院學生前來敲門。女子開門後，男朋友與死者爆發衝突，她試圖阻止雙方打鬥，過程中遭割傷。
疑犯獲母親勸說下自首
疑犯犯案後逃離現場，之後由父母帶往醫院治療腹部傷勢，並向警方自首。不過，他接受警方詢問時否認蓄意殺人，聲稱案發前一晚在芭提雅娛樂場所擔任保安、通宵工作，原本打算返回女朋友住所洗澡後再去上課，想不到入房後發現死者在浴室。
疑犯供稱，他當時拿刀盤問死者，對方試圖搶刀，雙方隨即扭打，他最後重新奪回刀具並多次刺向死者。看到對方倒地後，他因害怕而駕車逃走，途中打電話向母親求助，在家人勸說下決定自首。
警方8月8日下午2時30分帶疑犯返回案發單位案情重演，隨後依照他的指引，在附近草叢找到疑似凶器，為一把刀身彎曲、刀尖鋒利的折疊刀。
不過，警方目前尚未證實疑犯供詞是否屬實，三人之間的實際關係、死者為何出現在女子住所、刀具來源，以及案發時究竟發生甚麼事，仍有多項疑點待釐清。
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