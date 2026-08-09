中國廿歲富二代於泰國被殺　倒斃於疑犯女朋友浴室

一名20歲中國籍男子昨日（8月8日）在泰國春武里府公寓宿舍內遭刺傷身亡，泰國警方獲報趕抵現場時，發現男子倒臥床尾附近，身上滿是鮮血，傷勢過重當場死亡。涉案20歲泰國男子事後在家人陪同下向警方自首，供稱曾在自己女朋友家的浴室與死者爆發衝突。

疑犯女朋友與死者事發前聊天後各自入睡

死者疑似是一名中國籍豪華遊艇公司老闆的兒子，胸部左側肋骨附近有嚴重刀傷，右手臂另有2個傷口。案發單位內另有一名21歲女子，身上及左手掌都有傷口與血跡。女子向警方表示，她與死者認識約2個月，事發前一晚兩人在房內聊天，之後各自入睡。