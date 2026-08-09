農夫錯信AI農藥配方除草 150畝芝麻苗一夜枯萎

7月10日，吳大伯為了處理自家芝麻田的雜草及害蟲，向AI詢問相關方法。AI隨後直接生成一套「百畝芝麻飛防除草＋除蟲全套方案」，甚至詳細列出農藥名稱及使用方式。

安徽滁州一名67歲農民近日按照AI提供的農田除草、除蟲配方的農藥，結果150畝芝麻苗隔天全部枯死，連雜草也一起死亡，預估損失約15萬元人民幣。

吳大伯依照AI建議，使用無人機向整片芝麻田噴灑農藥，第二天卻發現情況不對，150畝芝麻苗幾乎全部枯萎，整片田的芝麻與雜草一起死亡，估計損失約15萬元人民幣。

氟磺胺草醚不適用於芝麻田

農技人員事後檢查發現，問題就出在AI推薦的除草劑。其中一款「氟磺胺草醚」是主要用於大豆田防除闊葉雜草的除草劑，並不適用於芝麻田，更不能拿來噴全塊農田。農技人員表示，這種藥劑若在芝麻田全面施用，很大機會直接造成芝麻藥害甚至整片死亡。

面對事件，涉事AI軟體客服回應表示，該AI本身並沒有獨立知識庫，相關回答是根據網路公開資訊整合生成，目前將進一步核查具體資訊來源。至於吳大伯的損失，客服則表示已登記相關情況，並會向上回報。