颱風白海豚｜上海浙江福建等地近21萬人撤離　超市出現搶購潮

颱風「白海豚」持續逼近華東，中央氣象台今日（8月9）日上午10時發布颱風紅色預警，預計今晚至明日凌晨登陸浙江、福建沿海，浙江、福建及上海等地已提前撤離達21萬人，部分超市出現搶購潮，蔬菜及肉類不到3小時就被買光。
據《央視新聞》報道，目前「白海豚」已達強颱風等級，中心位於浙江溫州以東約215公里的東海南部海面，中心附近最大風力達14級、每秒45公尺，最低氣壓950百帕，目前以每小時20至25公里速度向偏西方向移動，短時間內強度變化不大，預估將在浙江舟山至福建福鼎一帶沿海登陸，最大可能落點為浙江三門至福建福鼎附近，登陸時風力可能達13至14級。颱風登陸後將向西北方向移動，強度逐漸減弱。
超市蔬葉及新鮮肉類不到3小時就被買光
隨著颱風逼近，浙江沿海風雨明顯增強，民眾也開始搶購生活物資。浙江溫嶺8月8日已有超市出現明顯人潮，市民提前採買飲用水、蔬菜、肉類及即食麵等作儲糧。
當地一間超市主管接受採訪表示，門市早在颱風來襲前就增加約10%庫存，不過8月8日上午營業後，蔬葉及肉類不到3小時就銷售一空，隨後海鮮、水產也大多售罄，飲用水及其他蔬菜同樣熱賣。更誇張的是，8月8日上午不到11時，門市就已做完平時一整天的營業額。
閩浙滬停航停駛撤離人員
除了物資搶購，沿海地區也展開大規模撤離。福建省防汛部門統計，截至8月8日晚上6時，全省已撤離危險區域民眾9.89萬人，沿海55條海上客運航線停航，115個水上施工項目全面停工，290艘施工船進入安全水域避風，所有漁船也已返港。
浙江台州同樣加強防颱措施，截至8月8日上午，全市已撤離7.9萬餘人，3815艘漁船進港避風，18條海上客運航線停航。
上海也受到颱風外圍影響，官方8月8日上午啟動首批危險區域人員撤離，截至當晚6時，崇明區、臨港新片區、洋山港等地共撤離安置3.03萬人，8月9日上午8時起，浦東、奉賢、金山及上海化工區等地也陸續啟動人員轉移。
交通方面，今明兩日多條經過上海、杭州、寧波、福州、廈門等地的高鐵列車將停駛，旅客行程勢必受到影響。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章