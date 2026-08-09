颱風白海豚｜上海浙江福建等地近21萬人撤離　超市出現搶購潮

颱風「白海豚」持續逼近華東，中央氣象台今日（8月9）日上午10時發布颱風紅色預警，預計今晚至明日凌晨登陸浙江、福建沿海，浙江、福建及上海等地已提前撤離達21萬人，部分超市出現搶購潮，蔬菜及肉類不到3小時就被買光。

據《央視新聞》報道，目前「白海豚」已達強颱風等級，中心位於浙江溫州以東約215公里的東海南部海面，中心附近最大風力達14級、每秒45公尺，最低氣壓950百帕，目前以每小時20至25公里速度向偏西方向移動，短時間內強度變化不大，預估將在浙江舟山至福建福鼎一帶沿海登陸，最大可能落點為浙江三門至福建福鼎附近，登陸時風力可能達13至14級。颱風登陸後將向西北方向移動，強度逐漸減弱。