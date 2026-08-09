連開30個鐘冷氣 女子抽搐嘴臉頭全麻入院 揭一情況出事

炎夏不少人會長開冷氣，但長時間處於密閉空間可能帶來風險。黑龍江一名殷姓女子近日因連續待在開著冷氣、門窗緊閉的房間逾30小時，最終出現頭暈、噁心、頭痛、身體麻痺等症狀，送院途中更突然全身抽搐，經治療後才逐步恢復。 殷女表示，事發時屋內冷氣已開了一天一夜，期間一直沒有開窗換氣。最初她只是感到頭暈、頭痛及不適，以為只是普通身體狀況欠佳，曾服用數片止痛藥，但情況未見改善。隨着時間過去，她開始感到愈來愈難受，身體乏力之餘，更出現麻痺感。

到了晚上決定前往醫院求診時，她的情況急轉直下。殷女憶述，「去醫院的路上就抽(搐)了，手腳發硬，嘴、臉和整个頭都麻了。說也说不出來。抵達醫院時，她已出現抽搐情況，需即時接受治療。

因室內二氧化碳濃度過高 醫生檢查後表示，殷女是因室內二氧化碳濃度過高，引致缺氧而出現不適，並非冷氣本身造成問題。經過約兩小時吸氧治療後，她的症狀逐漸緩解，恢復穩定。 內媒指，不少家庭使用的傳統冷氣機並不具備新風系統，運作時主要是讓室內空氣循環，並不會引入室外新鮮空氣；較若長時間緊閉門窗，人體持續呼吸消耗氧氣並排出二氧化碳，室內二氧化碳濃度便會不斷累積，氧氣比例則相對下降。 專家表示，真正的問題並非「吹冷氣」，而是在密閉環境下長時間缺乏換氣，建議定時開窗通一通風。室內二氧化碳濃度過高時，可引發頭痛、頭暈、乏力、噁心及嗜睡等症狀，嚴重情況下更可能出現抽搐或意識模糊。醫生指若發現有人因空氣不流通而出現疑似缺氧症狀，應立即開窗通風並移至空氣流通處；如出現抽搐或意識不清，應盡快求醫。