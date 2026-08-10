「遼寧黃仁勳」遇「陝西馬斯克」 山寨版網紅世紀握手（有片）

網路近日出現「科技巨頭世界握手」影片！一名因模仿輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳爆紅的遼寧男子，特地跨省前往陝西銅川，與因長相神似SpaceX創辦人馬斯克而爆紅的烤肉師傅碰面，兩人同框握手，畫面曝光後迅速在網路掀起熱議。 花200元買皮褸 28歲的「黃銀勳」原名楊洋，是一名遼寧農民，過去因為外貌、神態與黃仁勳有幾分神似，加上刻意模仿黃仁勳的招牌造型，在網路上迅速累積人氣。他花費200多元人民幣購買皮褸，再將頭髮染成類似黃仁勳的銀白色，效果理想，相關影片曾獲得超過18.8萬個讚。

另一位「撞樣網紅」則來自陝西銅川。40多歲的燒烤師傅馬建平，原本只是餐廳的合夥人兼主廚，有食客將他烤肉時的模樣拍下並上傳網路，因為外貌神似馬斯克，影片意外走紅，相關內容更累積超過80萬個讚，因此被網友封為「烤斯克」。

有趣的是，兩人的爆紅方式其實相當類似。他們原本都不是刻意經營「名人模仿」帳號，而是被網友發現長相或神態與國際知名企業家相似，再經由社交平台大量轉發、二次創作，意外成為網路紅人。 8月7日，黃銀勳在網友推動下特地從遼寧前往陝西銅川，探訪「烤斯克」所在的花月薈景區。兩人碰面後開心握手、微笑同框，形成「遼寧黃仁勳」與「陝西馬斯克」首次同場的有趣畫面。 網民︰就差特朗普了 照片及影片曝光後迅速引發討論，有網友開玩笑表示：「就差特朗普了！」讓這場原本單純的網紅見面，瞬間變成網路話題。