颱風白海豚｜愛莉莎莎派助理冒雨保護盆栽　澄清「他不會被吹走」

白海豚颱風8月8日帶來豪大雨，有網友在社交平台分享狂風暴雨的影片，驚呼：「板橋是突然生成暴風圈嗎？」畫面中的路樹被強風吹到樹枝不停搖晃，一名穿著雨衣的電單車手難以繼續行駛，在路旁動彈不得。網紅愛莉莎莎在留言區稱當時派助理到露台「肉身護植栽」，遭質疑「植栽比助理的命重要」。對此，她與助理都回應事。

愛莉莎莎在Threads附上助理站在露台的照片，「（指颱風帶來狂風暴雨）那瞬間，我趕快讓助理去肉身護植栽。」畫面中助理冒雨伸手扶住並整理她的綠色盆栽。