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出版：2026-Aug-10 13:38
更新：2026-Aug-10 13:38

颱風白海豚｜愛莉莎莎派助理冒雨保護盆栽　澄清「他不會被吹走」

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颱風白海豚｜愛莉莎莎派助理露台保護盆栽　澄清「他不會被吹走」

颱風白海豚｜愛莉莎莎派助理露台保護盆栽　澄清「他不會被吹走」

白海豚颱風8月8日帶來豪大雨，有網友在社交平台分享狂風暴雨的影片，驚呼：「板橋是突然生成暴風圈嗎？」畫面中的路樹被強風吹到樹枝不停搖晃，一名穿著雨衣的電單車手難以繼續行駛，在路旁動彈不得。網紅愛莉莎莎在留言區稱當時派助理到露台「肉身護植栽」，遭質疑「植栽比助理的命重要」。對此，她與助理都回應事。

愛莉莎莎在Threads附上助理站在露台的照片，「（指颱風帶來狂風暴雨）那瞬間，我趕快讓助理去肉身護植栽。」畫面中助理冒雨伸手扶住並整理她的綠色盆栽。

愛莉莎莎澄清助理站在露台無危險 網紅愛莉莎莎的助理澄清自願救盆栽 愛莉莎莎為126萬訂閱YouTuber 愛莉莎莎為126萬訂閱YouTuber 愛莉莎莎為126萬訂閱YouTuber 愛莉莎莎為126萬訂閱YouTuber 愛莉莎莎為126萬訂閱YouTuber 愛莉莎莎為126萬訂閱YouTuber 愛莉莎莎為126萬訂閱YouTuber 愛莉莎莎為126萬訂閱YouTuber 愛莉莎莎為126萬訂閱YouTuber

網民︰原來助理的命沒有植栽重要

貼文曝光後，網友紛紛留言：「原來助理的命沒有植栽重要」、「為甚麼不是妳自己去護」、「不要對助理的工作範圍無限上綱」、「看不下去了」、「妳是催眠助理去用（保護植栽）的嗎」、「助理晚餐加雞腿」、「助理必須要有10萬利是」，希望她能重視人身安全。

助理解釋︰我是邊笑邊出去的

愛莉莎莎隨後則回覆：「因為助理不會被吹出去啊！」附上哭笑不得的符號，澄清助理站在陽台的當下沒有被風吹走的危險。助理也在留言區解釋：「因為我站出去不會斷掉，但植物不救他會斷掉，這些植物斷了我也是會傷心」、「我是邊笑邊出去的」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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