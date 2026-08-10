最大風力14級 多地提前撤離21萬人 颱風白海豚兩次登陸浙江

颱風「白海豚」於周日下午約5時30分前在浙江台州玉環坎門登陸，登陸時中心附近最大風力14級(42米/秒)；其後繼續向偏西方向移動，在傍晚6時40分前後再在浙江樂清翁垟街道沿海二次登陸。中央氣象台昨晨已發布颱風紅色預警，福建沿海，浙江、福建及上海等地提前撤離達21萬人，部分超市出現搶購潮，蔬菜及肉類不到3小時就被買光。白海豚移入內陸後逐漸減弱，但預計華東地區未來三日有暴雨。

較早時，有關方面指白海豚將為華東沿海地區帶來狂風暴雨惡劣天氣，浙江、上海、江蘇、安徽、福建等地迎來暴雨至特大暴雨，部分地區雨量或高達250至440毫米。白海豚登陸前，浙江沿海風雨明顯增強，民眾也開始搶購生活物資。浙江溫嶺周六(8日)已有超市出現明顯人潮，市民提前採買飲用水、蔬菜、肉類及即食麵等「儲糧」。當地一間超市主管受訪稱，門市早在颱風來襲前就增加約10%庫存，不過8日上午營業後，蔬葉及肉類不到3小時就銷售一空，其後海鮮及水產也大多售罄，飲用水及其他蔬菜同樣熱賣。據報，8日上午不到11時，門市的營業額已經等於平日一整天。