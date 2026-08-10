最大風力14級 多地提前撤離21萬人 颱風白海豚兩次登陸浙江

颱風「白海豚」於周日下午約5時30分前在浙江台州玉環坎門登陸，登陸時中心附近最大風力14級(42米/秒)；其後繼續向偏西方向移動，在傍晚6時40分前後再在浙江樂清翁垟街道沿海二次登陸。中央氣象台昨晨已發布颱風紅色預警，福建沿海，浙江、福建及上海等地提前撤離達21萬人，部分超市出現搶購潮，蔬菜及肉類不到3小時就被買光。白海豚移入內陸後逐漸減弱，但預計華東地區未來三日有暴雨。
較早時，有關方面指白海豚將為華東沿海地區帶來狂風暴雨惡劣天氣，浙江、上海、江蘇、安徽、福建等地迎來暴雨至特大暴雨，部分地區雨量或高達250至440毫米。白海豚登陸前，浙江沿海風雨明顯增強，民眾也開始搶購生活物資。浙江溫嶺周六(8日)已有超市出現明顯人潮，市民提前採買飲用水、蔬菜、肉類及即食麵等「儲糧」。當地一間超市主管受訪稱，門市早在颱風來襲前就增加約10%庫存，不過8日上午營業後，蔬葉及肉類不到3小時就銷售一空，其後海鮮及水產也大多售罄，飲用水及其他蔬菜同樣熱賣。據報，8日上午不到11時，門市的營業額已經等於平日一整天。
沿海地區也預早大規模撤離。浙江台州截至8日上午，全市撤離了逾7.9萬人，3,815艘漁船進港避風。浙江省軍區出動民兵部署防災工作，省政府向防颱重點區域調派10萬件包括緊急生活包及水泵等救災物資。浙江省8日已把防颱風應急響應提升至一級，全省沿海水路客運所有航線暫停。因颱風而封閉的浙江台州溫嶺石塘大壩，上周五(7日)有4名外地遊客不顧勸阻擅闖觀浪，導致一名9歲男童遭巨浪捲走，截至昨天搜救行動仍在持續。
上海取消航班近1400架次
福建省防汛部門統計，截至8日晚上6時，全省撤離了危險區域民眾9.89萬人，沿海55條海上客運航線停航，115個水上施工項目全面停工，290艘施工船進入安全水域避風，所有漁船也已返港。
上海亦受颱風外圍影響，官方於8日上午啟動首批危險區域人員撤離，截至當晚6時，崇明區、臨港新片區、洋山港等地共撤離安置3.03萬人，8月9日上午8時起，浦東、奉賢、金山及上海化工區等地也陸續啟動人員轉移。上海浦東機場和虹橋機場周日調整及取消近六成航班，當中取消航班近1,400架次。昨晨上海早上已開始落暴雨，部分地區雨量超過200毫米。台灣北部亦受白海豚外圍橫流影響，8日風勢雨勢明顯增強。鐵路方面，周日及一多條經過上海、杭州、寧波、福州、廈門等地的高鐵列車須停駛。