百萬網紅「雅典娜」遭閨蜜設局失蹤3年證已遇害　家屬交500萬贖金仍遭撕票

內地百萬網紅「雅典娜Liya」(本名：孔麗梅)2023年疑似被閨蜜母女騙去菲律賓馬尼拉後失蹤，即使家屬支付高達500萬元人民幣(下同)贖金，3年來如人間蒸發，近日案件有新進展，她被證實遭到綁架已被殘忍殺害，而佈局的閨蜜仍在境外未落網。

根據內地媒體《搜狐新聞》報道，Liya曾在2021年獲得世界小姐澳門賽區季軍，2023年6月閨蜜李一菲以失戀為由，哄騙她去菲律賓馬尼拉散心，承諾安排高檔酒店和海邊拍攝，待她出發後，李一菲臨時取消同行機票，將航班提供給當地的綁匪，Liya一落地即遭跨國犯罪集團控制後失蹤，李一菲亦將所有的社群帳號清空，取消好友關注。