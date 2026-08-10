百萬網紅「雅典娜」遭閨蜜設局失蹤3年證已遇害　家屬交500萬贖金仍遭撕票

內地百萬網紅「雅典娜Liya」(本名：孔麗梅)2023年疑似被閨蜜母女騙去菲律賓馬尼拉後失蹤，即使家屬支付高達500萬元人民幣(下同)贖金，3年來如人間蒸發，近日案件有新進展，她被證實遭到綁架已被殘忍殺害，而佈局的閨蜜仍在境外未落網。
根據內地媒體《搜狐新聞》報道，Liya曾在2021年獲得世界小姐澳門賽區季軍，2023年6月閨蜜李一菲以失戀為由，哄騙她去菲律賓馬尼拉散心，承諾安排高檔酒店和海邊拍攝，待她出發後，李一菲臨時取消同行機票，將航班提供給當地的綁匪，Liya一落地即遭跨國犯罪集團控制後失蹤，李一菲亦將所有的社群帳號清空，取消好友關注。
閨蜜仍在國外尚未歸案
Liya的家屬其後四處尋人，期間網路上流傳她遭「轉賣柬埔寨」、被迫成為所謂「66號小姐」，甚至佯裝Liya欠下巨額賭債，誘騙雅典娜家人支付高達500萬元的贖金。但相關說法，隨後都被證實可能是犯罪分子故意散布、混淆視聽、干擾警方調查的錯誤訊息。隨後，案件另一名負責誘騙的女性李娜於2024年9月在韓國落網，案件重大突破則出現在今年7月20日，跨國綁架團伙主嫌劉瀚文遭美國遣返回內地，隨著主要嫌犯落網，警方確認孔麗梅最終遭到殺害並被棄屍，至於關鍵人物李一菲目前仍滯留中國境外尚未歸案。