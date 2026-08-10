成都往上海班機因颱風白海豚轉往北京　原機返回起點乘客崩潰

颱風「白海豚」導致華東地區航空交通大亂，包括上海虹橋、浦東機場在8月9日大批航班調減或取消，甚至有原定從四川省成都市飛往上海市的班機，因無法降落，轉降北京後再返回成都，乘客在空中「兜了一圈」，回到起點成都。
空中兜一圈 12小時後返回成都
國航CA4515航班，原定由成都飛往上海虹橋機場，飛機抵達上海上空後，因天氣原因無法降落，盤旋後改飛北京首都機場。部分乘客選擇在北京下機，有人等待改簽，也有人乾脆返航成都。一名乘客形容，這趟旅程「12個小時，在天上白白飛了一圈，又回到原點」。
其中一名李姓女子表示，航班於8時03分準時從成都起飛，但飛行數小時後突然出現變化，「11點，我一覺醒來，聽到機上廣播提醒『歡迎來到北京首都國際機場』。」李女一度以為自己「坐錯飛機」，詢問後才知道，原來航班無法在上海虹橋機場降落，只能轉降北京。
往上海航班時間未能確定 拒留北京
李女表示，航空公司提供兩種方案，可以在北京下飛機，終止行程，或選擇返回成都，並可免費退機票。之後航空公司再提供另一個選項，留在北京，等待後續改簽飛往上海的航班，但時間無法確定。李女透露，她選擇跟著飛機返回成都，苦笑稱，這一天等於「免費在空中逛了一圈，也算是特別的經歷了。」
另一名方姓女子更加曲折，她原定搭乘8月9日晚間國航CA8592航班返回上海，但8月8日下午收到通知，航班取消，而她最後候補到CA4515航班，因班機被迫轉降北京，她只好從北京搭高鐵到南京再轉車，花了3小時終於回到上海。
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