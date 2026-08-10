成都往上海班機因颱風白海豚轉往北京　原機返回起點乘客崩潰

颱風「白海豚」導致華東地區航空交通大亂，包括上海虹橋、浦東機場在8月9日大批航班調減或取消，甚至有原定從四川省成都市飛往上海市的班機，因無法降落，轉降北京後再返回成都，乘客在空中「兜了一圈」，回到起點成都。

空中兜一圈 12小時後返回成都

國航CA4515航班，原定由成都飛往上海虹橋機場，飛機抵達上海上空後，因天氣原因無法降落，盤旋後改飛北京首都機場。部分乘客選擇在北京下機，有人等待改簽，也有人乾脆返航成都。一名乘客形容，這趟旅程「12個小時，在天上白白飛了一圈，又回到原點」。