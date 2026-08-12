SHEIN越南計劃縮水兼裁員　路透：難敵中國供應鏈

報道指出，SHEIN約一年前開始租用越南胡志明市附近一座佔地15公頃的倉儲物流設施，面積相當於約21個足球場，原本是該公司打造越南出口基地的重要一步。但如今這座大型保稅物流中心的租用面積已縮減至約6公頃，目前使用面積僅原計劃1/3左右。

內地快時尚巨頭SHEIN，赴越南「避關稅」布局急踩煞車，《路透社》披露，原租15公頃倉庫如今縮至約6公頃，4月起更大裁員，主因是關稅優勢縮水，加上越南生產效率不及中國，部分供應商更回流中國。

報道引述多名倉庫員工透露，大規模裁員從今年4月開始，後續還可能繼續縮編，部分團隊目前僅保留原先約1/4人手，其他團隊的人員流失幅度甚至更大，意味着以「超低價、超快上新」聞名的企業，正在大幅縮減雄心勃勃的越南布局。

中美關稅大戰趨緩

報道分析指，隨着中美關稅大戰趨緩，越南製造優勢縮小，除了關稅因素，真正難以取代是中國成熟、龐大的超快時尚供應鏈，尤其廣東地區大量小型服裝工廠可以按照SHEIN需求，以極小批量、極低利潤快速生產商品。

廣東省番禺市一名溫姓工廠經理透露，不少原本前往越南的SHEIN供應商，已經重新回到大陸：「儘管越南商品的美國關稅低於中國商品，但較低的效率仍然讓越南生產不如在中國製造可行。」

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