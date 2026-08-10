雲南漢腹痛狂嘔險死 醫生驚見180顆釘子藏胃部

雲南省一名中年男子近日因反覆嘔吐、腹痛求醫，醫生檢查後竟發現他的胃裡塞滿大量金屬異物，經手術後從他的胃部取出多達180顆釘子，另外還有硬幣、螺絲、螺絲母及磁鐵等物品，總重量超過1公斤，醫療團隊也直呼罕見。
胃裡藏超過1公斤金屬物
雲南省一間醫院的醫生表示，病人來自雲南某市，因為持續出現嘔吐與腹痛，在家人陪同下前往醫院接受檢查。影像結果顯示，男子腹腔內出現大量金屬異物，而且全都聚成一團，甚至將胃部撐大並向下垂。
醫生透露，當時影像看起來異物的位置非常低，甚至一度讓醫療團隊懷疑，是否有人將異物從尿道塞進膀胱，後來進一步確認才發現，這些東西全部都集中在胃裡。
8月7日，醫療團隊為男子進行手術，歷時將近3個小時，最後從胃內取出180根釘子，還包括硬幣、螺絲、螺絲母與磁鐵等異物。其中最長的一根釘子接近10厘米，所有異物加總重量更超過1公斤。更令人捏一把冷汗的是，男子胃壁已經布滿潰瘍，幸運的是這些尖銳釘子並沒有刺穿胃壁。
男子患精神病
醫生推測，磁鐵令部分金屬異物彼此吸附成團，使部分釘子逐漸帶有磁性，因此沒有四處散落。手術完成後，男子目前恢復情況良好，生命狀況穩定。其家屬則透露，男子患有多年的精神病，家人也不清楚他為何會吞下如此大量的釘子及其他金屬物品。
醫生提醒，一旦誤吞異物，尤其是釘子、鐵絲等尖銳金屬物，千萬不要抱著「東西不大，應該可以自己排出」的心態等待。人體消化道中存在幽門、回盲瓣及腸道彎曲等狹窄處，異物可能卡住；如果物品尖銳或長時間滯留，更可能刺傷甚至穿透食道、胃腸壁，引發腹膜炎，嚴重時恐危及生命。
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