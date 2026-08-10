雲南漢腹痛狂嘔險死 醫生驚見180顆釘子藏胃部

雲南省一名中年男子近日因反覆嘔吐、腹痛求醫，醫生檢查後竟發現他的胃裡塞滿大量金屬異物，經手術後從他的胃部取出多達180顆釘子，另外還有硬幣、螺絲、螺絲母及磁鐵等物品，總重量超過1公斤，醫療團隊也直呼罕見。

胃裡藏超過1公斤金屬物

雲南省一間醫院的醫生表示，病人來自雲南某市，因為持續出現嘔吐與腹痛，在家人陪同下前往醫院接受檢查。影像結果顯示，男子腹腔內出現大量金屬異物，而且全都聚成一團，甚至將胃部撐大並向下垂。