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出版：2026-Aug-16 07:00
更新：2026-Aug-16 07:00

北京景點｜北京751園區由煤氣廠改建 市集展覽看不一樣的重工業風景

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工業旅遊｜走進北京751園區 看不一樣的重工業風景

工業旅遊｜走進北京751園區 看不一樣的重工業風景

北京作為近代中國工業的重要發源地，城中至今仍保留不少工業遺存，而751園區無疑是最具代表性的一站。

這座由老廠房改造而成的文創園區，保留了原有工業風貌，也透過展覽、設計與時尚活動注入新活力，成為北京別具特色的旅遊地標。今天，就讓我們走進751園區，看看除了古建名勝之外，北京另一面的風景！

文章出處：「當代中國」網站

北京潮流特區 751園區由煤氣廠改建而成？

在北京朝陽區酒仙橋一帶，坐落着一片佔地約22萬平方米的工業遺產園區——751園區。

它的前身是始建於1954年的國營第751煤氣廠。作為國家「一五」時期156個重點建設項目之一，這座由原民主德國援建的工廠，曾與北京焦化廠、首鋼煤氣廠並列為首都三大人工煤氣氣源廠，長年為城市運轉提供穩定能源。

2003年，隨着北京引入天然氣並推進能源結構調整，751廠的煤氣生產線正式停運。老廠房何去何從，一度成為擺在城市更新面前的重要課題。

2006年，北京國營751廠褪去時代使命，正式改建為751 D·PARK時尚設計廣場。（圖片來源：視覺中國） 在北京751園區內，工業與時尚交織出的獨特氣息，成為了園區中最鮮明的風景。（圖片來源：視覺中國） 北京751園區，前身是國營第751廠，曾與北京焦化廠、首鋼煤氣廠並列為首都三大人工煤氣氣源廠。（網上圖片）

所幸，這些承載着中國現代工業文明記憶的廠房與設備並未被拆除，而是在2006年迎來轉型，成為了751 D·PARK時尚設計廣場，也就是今天的751園區。

時至今日，這座與798藝術區相連的園區，已集聚150多家設計師品牌與文創企業，並常年舉辦國際時裝周、國際設計周等大型活動，成為北京最具代表性的工業遺產活化案例之一，也是一座工業氣質與時尚創意交融共生的城市秀場。

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北京工業遺存變打卡熱點 751園區到處是風景

751園區最吸引人的地方，在於它並沒有刻意抹去舊工廠的痕迹，反而把原有的工業設施保留下來，成為了園區中最具辨識度的風景。

走進其中，縱橫交錯的輸氣管道、巨型煤氣罐、老式鍋爐與高聳塔架隨處可見，粗獷的鋼鐵結構與斑駁的工業印記，和周圍的展覽空間、咖啡店與設計小店交相輝映，形成一種懷舊又前衛的獨特氛圍。

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漫步在751園區中，縱橫交錯的輸氣管道、粗獷的鋼鐵結構與斑駁的工業肌理隨處可見，形成懷舊又前衛的獨特氛圍。（圖片來源：視覺中國） 夜幕降臨，北京751園區中的老工業設施被暖黃燈飾點亮，褪去白天鐵鏽搬的色彩，多了一層時尚藝術氣息。（圖片來源：視覺中國） 在北京751園區火車街區中，停放了一台建於70年代的蒸汽火車頭，在煤氣廠運營時曾作為運送煤塊和重油至廠內的重點工具。如今是園區的地標之一。（圖片來源：視覺中國） 751園區保留了兩座北京市內僅存的巨型煤氣罐，分別是「79罐」和「97罐」，以建造年份來命名。其中，藍綠色的「79罐」如今化身為發布廳，時裝展、品牌發布會等大型展覽都會在此舉行。（圖片來源：視覺中國）

在一眾風景當中，由舊煤氣儲罐改造而成的「79罐」、由脫硫塔化身的時尚迴廊，以及火車頭廣場、火車街區等，都是園區內極具代表性的打卡位。

這些空間不僅保留了老煤氣廠房的歷史紋理，也讓751不同於一般文創園，多了一份屬於工業遺產的故事感與場景感，讓人即使只是隨意漫步，也能感受到這座園區獨有的工業美學。

北京751園區怎麼玩？ 逛市集看展覽兩不誤

在751園區，當然不只是打卡工業景觀這麼簡單。這裏並非一處單純「看建築」的地方，而是一個內容持續更新、不斷創新的藝術空間。

園區以時尚設計為核心，長年舉辦各類藝術展、設計展、品牌發布和跨界活動，並多次成為中國國際時裝周、751國際設計節及中國國際大學生時裝周等大型活動的舉辦場地，讓這片老工業空間不斷注入新的城市活力，也令遊人每次到訪都可能遇上不一樣的展演內容。

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北京751園區內，布滿各式各樣的咖啡店和設計小店，隨手都能拍出極具設計感的照片。（圖片來源：撒歡兒北京@小紅書） 由煤氣廠改造後的751園區，如今以時尚設計為核心，常年舉辦各類設計、藝術、時裝展覽，享負盛名的中國國際時裝周，亦在此處舉辦多屆。（圖片來源：芫華@小紅書） 北京751園區內充滿濃厚的工業與文藝氣息，非常適合文青打卡遊覽。（圖片來源：一隻圓臉螃蟹🦀@小紅書）

除了展覽與秀場，751園內亦聚集了不少設計師品牌、文創商戶與特色店舖，不時還有主題市集、夜遊活動及期間限定企劃，像是結合展覽、集章互動與文創周邊的夜間活動，便讓園區在工業風景觀之外，多了一份輕鬆好逛的生活感。

對遊人來說，來這裏不只是看一場展、拍幾張照片，更可以順道逛店、購物，感受北京當代文化與創意生活的日常氣息。

也正因如此，751園區的魅力從來不只在於它的過去，而在於它如何把老廠房真正活化成一座可逛、可看、可玩，也可感受城市創意脈動的文化空間。

若想看一個不止有古迹與胡同的北京，751園區或許正好提供了一種更年輕、也更有工業風味的城市漫遊方式。

北京751 D·PARK時尚設計廣場（751園區）資料

  • 地址：中國北京市朝陽區酒仙橋路4號

  • 時間：全日開放；部分展館、商戶及活動時間不一，請以現場及官方公布為準

  • 門票：免費入場，個別展覽或活動或需另行購票

  • 建議逗留時間：2-3小時

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