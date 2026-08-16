北京景點｜北京751園區由煤氣廠改建 市集展覽看不一樣的重工業風景

工業旅遊｜走進北京751園區 看不一樣的重工業風景

它的前身是始建於1954年的國營第751煤氣廠。作為國家「一五」時期156個重點建設項目之一，這座由原民主德國援建的工廠，曾與北京焦化廠、首鋼煤氣廠並列為首都三大人工煤氣氣源廠，長年為城市運轉提供穩定能源。 2003年，隨着北京引入天然氣並推進能源結構調整，751廠的煤氣生產線正式停運。老廠房何去何從，一度成為擺在城市更新面前的重要課題。

所幸，這些承載着中國現代工業文明記憶的廠房與設備並未被拆除，而是在2006年迎來轉型，成為了751 D·PARK時尚設計廣場，也就是今天的751園區。 時至今日，這座與798藝術區相連的園區，已集聚150多家設計師品牌與文創企業，並常年舉辦國際時裝周、國際設計周等大型活動，成為北京最具代表性的工業遺產活化案例之一，也是一座工業氣質與時尚創意交融共生的城市秀場。 延伸閲讀： 一五到十五五 國家「五年規劃」是甚麽？ 北京工業遺存變打卡熱點 751園區到處是風景

在一眾風景當中，由舊煤氣儲罐改造而成的「79罐」、由脫硫塔化身的時尚迴廊，以及火車頭廣場、火車街區等，都是園區內極具代表性的打卡位。 這些空間不僅保留了老煤氣廠房的歷史紋理，也讓751不同於一般文創園，多了一份屬於工業遺產的故事感與場景感，讓人即使只是隨意漫步，也能感受到這座園區獨有的工業美學。 北京751園區怎麼玩？ 逛市集看展覽兩不誤 在751園區，當然不只是打卡工業景觀這麼簡單。這裏並非一處單純「看建築」的地方，而是一個內容持續更新、不斷創新的藝術空間。

除了展覽與秀場，751園內亦聚集了不少設計師品牌、文創商戶與特色店舖，不時還有主題市集、夜遊活動及期間限定企劃，像是結合展覽、集章互動與文創周邊的夜間活動，便讓園區在工業風景觀之外，多了一份輕鬆好逛的生活感。 對遊人來說，來這裏不只是看一場展、拍幾張照片，更可以順道逛店、購物，感受北京當代文化與創意生活的日常氣息。 也正因如此，751園區的魅力從來不只在於它的過去，而在於它如何把老廠房真正活化成一座可逛、可看、可玩，也可感受城市創意脈動的文化空間。