無人機群飛行規劃員 如何「指揮」無人機表演及農業之用？

夜空中不斷變換形態的無人機表演，相信大家已經不陌生，不過如此大量的無人機，是怎樣聽話又整齊地完成演出？這背後是一群新型「指揮官」，也是低空經濟迅速發展的重要見證者——無人機群飛行規劃員。
這個新職業的工作內容是甚麼？要具備哪些技能？有怎樣的職業發展前景？
文章出處：「當代中國」網站
無人機群飛行規劃員：「複合型」人才
2025年7月，人力資源社會保障部發布第七批新職業，包括17個新職業和42個新工種，「無人機群飛行規劃員」就在其中。
無人機群飛行規劃員，聽上去似乎主要是負責規劃任務和設計路徑，確保大量無人機不會碰撞到一起，但事實上，他們的工作內容相當複雜。
從前期場地勘察、創意設計、飛行路徑編程、風險評估、與相關政府部門協調，到現場環境監測、模擬測試、調度執行、應急處置等，無人機群飛行規劃員在整個過程中，都肩負着核心角色。
而且，他們還要面對自然環境所帶來獨特挑戰。降雨、刮風和磁場干擾，都是無人機飛行面臨的常見問題。每次項目執行前，都要進行環境檢測，面對特殊突發天氣情況，還要冷靜沉著作出應急處置。
須冷靜應對突發情況
工作內容的複雜性，也讓無人機群飛行規劃員需要具備多方面的技能。無人機相關構造和飛行原理、編程能力、氣象常識等等，對他們來說都是必不可少的知識；另外，他們不單止要懂技術，還要有一定美學素養，確保無人機空中視覺呈現的效果。
那麼，從事無人機群飛行規劃員這個新職業的，都是甚麼樣背景的人呢？他們有些原本從事無人機維修，有些專攻軟件開發，還有的負責硬件研發，但大多都具備工科背景。
這份職業對體系化知識的學習能力要求比較高，這也令到無人機群飛行規劃員的薪資待遇，遠高於傳統的普通無人機飛手。
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無人機群飛行規劃員發展前景
除了無人機表演，如今需要無人機群飛行規劃員的場景也愈來愈多，例如農業植保、森林防火、物資配送、城市巡檢等等。
譬如，在農業領域，利用無人機可以高效地為大面積農田噴灑農藥，這時就需要無人機群飛行規劃員，來協同多架無人機工作。
據央視報道，目前無人機操控領域人才缺口達100萬人。工業和信息化部預測，未來五年中國無人機保有量將超1,000萬架，其中500萬架用於商業運行，將催生大量人才需求。
據中國民航局預測，到2035年中國低空經濟的市場規模，有望達到3.5萬億元人民幣。隨着低空經濟持續發展，無人機群飛行規劃員這一新職業將迎來更多機遇。
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