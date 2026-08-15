無人機群飛行規劃員 如何「指揮」無人機表演及農業之用？

夜空中不斷變換形態的無人機表演，相信大家已經不陌生，不過如此大量的無人機，是怎樣聽話又整齊地完成演出？這背後是一群新型「指揮官」，也是低空經濟迅速發展的重要見證者——無人機群飛行規劃員。

這個新職業的工作內容是甚麼？要具備哪些技能？有怎樣的職業發展前景？

文章出處： 「當代中國」網站

無人機群飛行規劃員：「複合型」人才

2025年7月，人力資源社會保障部發布第七批新職業，包括17個新職業和42個新工種，「無人機群飛行規劃員」就在其中。