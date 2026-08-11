靈異網紅姜小柔車禍亡終年24歲 曾砸毀觀音像刷流量

擁有128萬粉絲靈異女網紅「姜小柔」車禍離世終年24歲，她生前曾拍毀觀音像影片刷流量，讓人聯想到張耀揚飾演的「鳥鴉」曾在電影《古惑仔3之隻手遮天》中有毀關公像的情節，一個是電影橋段一個卻真實上演，下場同樣悽慘。
姜小柔來自湖南省永州市藍山縣，她本姓李，拍的短影音、直播都是靈異探險、「破除迷信」及獵奇事件的主題，透過前往廢棄建築、挑戰網路流傳的靈異遊戲等內容累積人氣，短片帳號「姜小柔吖」擁有約128萬名粉絲。
靈異探廢賺128萬粉絲
慘劇發生在7月15日凌晨，當天她從廣西返回廣州途中遇上車禍，醫護人員檢查發現她有嚴重多發性創傷、失血性休克、創傷性凝血異常、多器官功能受損及嚴重腦部損傷，之後陷入深度昏迷，需要仰賴呼吸器維持生命，送中山大學孫逸仙紀念醫院救治，她母親也上網向網友、家鄉求援募款。
不過，8月10日傳出她不治身亡的消息，並已被她其親戚證實，而回看姜小柔過去拍攝的影音內容中，曾出現拿鐵鎚砸毀觀音像的畫面，相關影片當時引發不少網友批評，也成為她過往最具爭議的內容之一。部分網友再次分析舊片，將她毀損神像的舉動與死訊放在一起討論，甚至出現「因果報應」等說法。
網民聯想「鳥鴉」破壞關公像經典畫面
部分網友聯想到香港電影《古惑仔3之隻手遮天》中的橋段。片中由張耀揚飾演的「烏鴉」曾有破壞關公像的情節，因而被視為電影中極具衝擊性的畫面。如今姜小柔生前同樣出現毀損神像的舉動，兩件事情被網友並置討論。
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