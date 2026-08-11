靈異網紅姜小柔車禍亡終年24歲 曾砸毀觀音像刷流量

擁有128萬粉絲靈異女網紅「姜小柔」車禍離世終年24歲，她生前曾拍毀觀音像影片刷流量，讓人聯想到張耀揚飾演的「鳥鴉」曾在電影《古惑仔3之隻手遮天》中有毀關公像的情節，一個是電影橋段一個卻真實上演，下場同樣悽慘。

姜小柔來自湖南省永州市藍山縣，她本姓李，拍的短影音、直播都是靈異探險、「破除迷信」及獵奇事件的主題，透過前往廢棄建築、挑戰網路流傳的靈異遊戲等內容累積人氣，短片帳號「姜小柔吖」擁有約128萬名粉絲。