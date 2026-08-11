遭百磅愛犬踩斷肋骨　女主人意外被救回一命(有片)

北京一名女子早前被自己所養的80多斤(約106磅)德國牧羊犬縱身跳起重壓，肋骨慘被踩斷，入院治療期間驚悉自己患上罕見疾病，幸在早期發現，經手術切除後覆診確定未擴散，僅需定期覆查，令事主驚嘆愛犬意外救了自己一命。
綜合《後浪視頻》、《上游新聞》等內地媒體報道，女事主因肋骨骨折入院，拍X光片時，意外發現縱隔處存有一個4.6厘米不明腫物，初診為胸腺瘤，於是進行切除。但經過化驗後，發現那其實是罕見的卡斯爾曼氏病(Castleman)，是一類罕見的淋巴增生性疾患，該病癥易隨血液向全身淋巴擴散，彼時已存在較高轉移風險。幸好在覆診時顯示病竈並未擴散，無需化療與標靶治療，僅需定期覆查即可。
網民：這狗子是自帶導航精準踩中
王女士感慨，該病早期毫無明顯癥狀，幸虧愛犬意外致她受傷就醫，在最關鍵的時候腫塊當成普通的胸腺瘤切除，也算是意外救下自己性命。事件經報道後，引起大批網民關注及留言：「塞翁失馬」、「這狗真厲害」、「這狗子是自帶導航精準踩中」，亦有不少人分享類似的例子：「我媽媽去年闌尾炎，手術前拍胸片，發現肺里病竈，做闌尾炎的醫生也說，這個闌尾炎救了一命呀。發現的比較早」、「我一姐們兒，也是被她家狗子踩了一下胸覺得疼，去醫院一查乳腺癌」