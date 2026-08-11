遭百磅愛犬踩斷肋骨　女主人意外被救回一命(有片)

北京一名女子早前被自己所養的80多斤(約106磅)德國牧羊犬縱身跳起重壓，肋骨慘被踩斷，入院治療期間驚悉自己患上罕見疾病，幸在早期發現，經手術切除後覆診確定未擴散，僅需定期覆查，令事主驚嘆愛犬意外救了自己一命。

綜合《後浪視頻》、《上游新聞》等內地媒體報道，女事主因肋骨骨折入院，拍X光片時，意外發現縱隔處存有一個4.6厘米不明腫物，初診為胸腺瘤，於是進行切除。但經過化驗後，發現那其實是罕見的卡斯爾曼氏病(Castleman)，是一類罕見的淋巴增生性疾患，該病癥易隨血液向全身淋巴擴散，彼時已存在較高轉移風險。幸好在覆診時顯示病竈並未擴散，無需化療與標靶治療，僅需定期覆查即可。