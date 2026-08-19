東平洲、寧夏賀蘭山、貴州峰巒等華夏三角形地質奇觀

陵台以夯土築造，底部寬闊平整，自下而上逐層收分、平緩收尖，形成穩重厚重的三角造型，遠看如同戈壁之上的巨型天然金字塔。歷經千年風沙剝蝕，陵體表面雖滄桑斑駁，但整體三角形制依舊完整。 西夏陵是現存規模最大的西夏文化遺存，獨特的三角建築形制，不僅體現了黨項族（中國西部的古民族）的營造理念，也見證着絲路北疆曾經的王朝興衰。 寧夏青銅峽：一百零八塔的三角塔群 同樣位於寧夏的三角奇觀，還有坐落於吳忠市青銅峽市黃河西岸山崖上的一百零八塔，緊鄰黃河大峽谷，是中國現存規模最大的喇嘛塔群。

一百零八塔群依山勢而建，自上而下按奇數層次有序排列，一層一座、二層三座、逐層遞增，整體鋪展成一個規整的等腰三角形，層次分明、對稱整齊。

一百零八座佛塔對應佛家一百零八種煩惱，是當地祈福消災的文化象徵。山水相依的佈局，讓人工塔群與自然山體融為一體，整潔的三角陣勢，成為黃河沿岸極具代表的人文景觀之一。 貴州安順：安龍的三角天然峰巒 貴州安順至安龍一帶的三角峰叢，分布在貴州省西南部黔西南州安龍縣及安順市毗鄰山區，屬於典型的喀斯特地貌景觀。

這裏的山峰無人工修築痕迹，經千萬年流水溶蝕、風化剝蝕，自然形成稜角清晰的三角山體，峰體緊湊、頂端尖峭，酷似一座座散落山野的天然金字塔，所以此處也有安龍金字塔的説法。 群山層疊連綿，三角奇峰錯落分布在田園與村寨之間，兼具靈秀與雄奇。獨特的地質造型，搭配西南山地的原生風情，造就了這片與眾不同的自然秘境。 西藏那曲：普拉喜瓊的三角聖峰 普拉喜瓊位於西藏自治區那曲市比如縣境內，地處藏北高原深處，是當地極具盛名的神山。

不同於普通雪山的綿軟輪廓，普拉喜瓊主峰線條利落飽滿，峰體上尖下闊，呈現出標準的立體三角形，山體挺拔陡峭，雪山山頂潔白純淨，矗立在遼闊的高原草甸之上。 這座三角聖峰在藏民心中地位崇高，承載着深厚的藏地信仰與民俗文化。常年雲霧流轉、光影變幻，乾淨的三角山形與湛藍天空、廣袤草原相映，盡顯藏北山河的雄渾與聖潔。

香港東北島嶼東平洲：如千里江山圖般的三角海蝕地貌 東平洲位於香港大埔區東北的吐露港外海，是香港最東北的島嶼，也是香港着名的地質公園。 東平洲岩石以沉積岩為主，長年受海浪沖刷、風力侵蝕，岸邊礁石、崖壁形成大量天然三角造型的海蝕景觀。 層狀岩石斷裂堆疊，稜角分明，無數大小各異的三角岩體臨海而立，搭配蔚藍海面與遼闊海天，從高空俯瞰，猶如真實版的《千里江山圖》，尤為壯觀。 這片海上三角奇石不僅是珍貴的地質遺迹，亦讓香港的濱海風光多了幾分幾何美感。

從西北戈壁的人文古迹，到藏北高原的雪域聖峰，從西南山野的天然奇峰，到華南海島的濱海奇石，各式三角景觀遍布華夏大地。簡單的幾何輪廓裏，藏着大自然的鬼斧神工與千年人文的積澱，讓每一處風景都擁有了獨一無二的色彩。

東平洲 （一日遊）東極千層島