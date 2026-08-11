台北車站商場斥10億元大翻新　著名「黑白格」地板將成歷史

無數香港旅客赴台旅遊時，曾經踏足甚至席地而坐的台北車站商場大廳，其標誌性的「黑白格」棋盤地板即將成為歷史。新接手營運商場的新光三越表示，將斥資10億元新台幣(折合約2.44億港元)全面翻新設施，包括全面重鋪大廳現有的黑白棋盤格地磚。
黑白大廳成民眾聚腳地
台北車站商場大廳自2011年鋪設黑白相間棋盤格地面以來，一直為該商場最具代表性的設計，多年來在沒有舉辦活動時，不但為台灣當地民眾及外勞的聚腳地，更是不少香港旅客抵達台北車站後的熱門打卡地標。上月24日從微風接手營運台北車站商場的新光三越，宣布未來會斥資10億元新台幣大規模翻新，包括以全新的地面設計與風格，取代現有陪伴過無數旅客的黑白格地板。
除更換大廳地磚，其他翻新項目包括在大廳增設600吋大型電視屏幕，展示台灣風光及轉播體育賽事，又會在商場樑柱加裝「資訊牆」螢幕，提供乘車、地圖與觀光等資訊，以及將洗手間改建成更整潔、明亮等。
翻新工程料歷時約2年半
整項翻新工程將採「分期分區」方式推進，新光三越預計本月底提交計劃書，獲批後即展開工程，預期需時2年8個月。新光三越執行副總經理吳昕昌表示，工程期間確保車站運作與商場服務「不中斷」，是新光三越與台鐵對每日約60萬人次旅客的承諾，工程期間商場仍會保持約七成營運能力，並強調工程將愈快完成愈好。