台北車站商場斥10億元大翻新　著名「黑白格」地板將成歷史

無數香港旅客赴台旅遊時，曾經踏足甚至席地而坐的台北車站商場大廳，其標誌性的「黑白格」棋盤地板即將成為歷史。新接手營運商場的新光三越表示，將斥資10億元新台幣(折合約2.44億港元)全面翻新設施，包括全面重鋪大廳現有的黑白棋盤格地磚。

黑白大廳成民眾聚腳地

台北車站商場大廳自2011年鋪設黑白相間棋盤格地面以來，一直為該商場最具代表性的設計，多年來在沒有舉辦活動時，不但為台灣當地民眾及外勞的聚腳地，更是不少香港旅客抵達台北車站後的熱門打卡地標。上月24日從微風接手營運台北車站商場的新光三越，宣布未來會斥資10億元新台幣大規模翻新，包括以全新的地面設計與風格，取代現有陪伴過無數旅客的黑白格地板。

除更換大廳地磚，其他翻新項目包括在大廳增設600吋大型電視屏幕，展示台灣風光及轉播體育賽事，又會在商場樑柱加裝「資訊牆」螢幕，提供乘車、地圖與觀光等資訊，以及將洗手間改建成更整潔、明亮等。