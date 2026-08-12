澳門「雙菲」男扮女裝 涉盜竊按摩客4萬元被捕

澳門兩名菲律賓籍男子以女性裝扮於新口岸區搭訕中年男遊客，藉提供按摩服務為名進入酒店房間，趁機盜取事主4.1萬港元現金。(網上圖片)

澳門兩名菲律賓籍男子以女性裝扮於新口岸區搭訕中年男遊客，藉提供按摩服務為名進入酒店房間，趁機盜取事主4.1萬港元現金。澳門司警在其住處起獲全數贓款，落案控以加重盜竊罪，案件已移送檢察院偵辦。當局正追查二人是否涉及更多同類案件，目前未發現涉及賣淫或操控他人賣淫等情節。

被捕兩名菲籍男子姓Montero，21歲，報稱無業；姓Pascual，28歲，報稱化妝師，他們本月5日以旅客身份入境，案情指8月10日凌晨約3時，一名內地男子在新口岸區某酒店附近，被兩名「女子」搭訕，對方主動表示可提供按摩服務。三人隨後進入事主登記入住的酒店房間。

事主將裝有58,000港元現金的斜揹包置於床頭，其間曾短暫進入洗手間。按摩結束後，事主向二人支付1,000港元費用，二人隨即迅速離開。至凌晨約5時，事主檢查斜揹包，發現僅餘16,000港元，確認被盜41,000港元，立即外出尋找二人並即場報警。