《我的祖國》原唱郭蘭英逝世享年97歲　作品版權捐獻國家

「一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸⋯⋯」內地經典紅歌《我的祖國》原唱、著名歌劇表演藝術家郭蘭英，傳出離世消息。中國歌劇舞劇院11日發布訃告證實，郭蘭英因病於當天下午5時14分在廣州逝世，享耆壽97歲。 據官方《央視新聞》報道，郭蘭英是中國民族歌劇發展的重要代表人物，曾獲「人民藝術家」、「最美奮鬥者」及「中國文聯終身成就戲劇家」等榮譽。她不僅以歌聲深入人心，也透過《白毛女》、《小二黑結婚》等作品，塑造一個個經典舞台角色，影響中國民族歌劇數十年。

彭麗媛曾在香港演唱 1930年出生於山西農民家庭的郭蘭英，4歲便被送進戲班學藝。1945年，16歲的她接觸到新歌劇《白毛女》，深受震撼，決定加入革命文工團。她曾表示，自己之所以參加革命，就是因為想演「喜兒」，因為「喜兒寫的就是我」。 1947年，郭蘭英首次登台飾演《白毛女》中的喜兒，演出大獲成功。此後，她又在《小二黑結婚》、《劉胡蘭》等民族歌劇中留下經典角色，逐步成為中國民族歌劇舞台的重要代表。真正讓她的歌聲跨越舞台、成為幾代人共同記憶的，則是電影《上甘嶺》。

1956年，長春電影製片廠拍攝《上甘嶺》，為電影插曲《我的祖國》尋找合適的演唱者。郭蘭英開口唱出「一條大河波浪寬」，清亮而富有情感的嗓音，讓這首歌曲迅速傳遍大江南北。2004年解放軍藝術團慶祝香港回歸7周年晚會在紅磡體育館舉行，時任浙江省委書記習近平夫人彭麗媛即選擇該曲目演唱。

86年創辦藝術學校 1964年，郭蘭英參與大型音樂舞蹈史詩劇《東方紅》，演唱《南泥灣》，進一步奠定她在中國歌壇的地位。此後，《南泥灣》、《人說山西好風光》、《公社都是向陽花》等作品，也成為長年傳唱的經典。 不過，郭蘭英並未把一生停留在舞台聚光燈下。1982年，她正式告別舞台，將人生重心轉向民族聲樂教育與傳承。1986年底，她與丈夫萬兆元帶着積蓄前往廣東番禺，在當地創辦藝術學校，並在此扎根超過30年，培養一批批音樂與藝術人才。