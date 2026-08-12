內地網紅雅典娜遭撕票消息不實　母及警稱仍下落不明

內地百萬網紅「雅典娜Liya」失蹤超過3年，近日網上突然瘋傳她已遭綁架撕票，引發外界高度關注。不過，最新消息出現反轉，「雅典娜」母親11日出面否認，強調女兒目前仍是失蹤狀態，自己從未收到任何確認女兒遇害的消息。 綜合內媒報道，雅典娜本名孔麗梅，2023年6月前往菲律賓馬尼拉後失聯。近日有媒體稱，她當年疑似遭「女閨蜜」以旅遊、散心或海外拍攝為由誘騙出境，之後遭跨國犯罪集團控制，甚至傳出家屬曾支付高額贖金，但最終仍遭撕票。

不過，孔麗梅母親袁女士接受媒體訪問時表示，女兒失蹤3年來，家屬一直沒有收到任何關於她遇害的正式消息，「女兒仍是失蹤狀態」，因此目前網上流傳的遇害說法並不屬實。她也表示，從來沒有人告訴她，女兒失蹤案與今年7月遭美國遣返回中國的劉某文有關。 匯款80萬元人民幣 袁女士指出，自從女兒失蹤後，她一直生活在痛苦中，但網上不斷出現一些不實信息，她因為文化知識有限，生怕說錯話，也不懂如何解釋，所以一直沒有發聲。 另外，一名自稱是孔麗梅友人的王先生也指出，網上流傳的部分細節與實際情況不符。他表示，根據機票資訊，孔麗梅在2023年6月16日前往菲律賓馬尼拉，之後家人曾接到她打來的電話，對方表示資金周轉出現問題，希望家人匯款。當時孔麗梅並未在電話中提及遭到綁架。

王先生透露，家人後來曾匯款80萬元人民幣（約93.1萬元）到孔麗梅的帳戶，但此後便再也無法與她取得聯繫。他也否認網上所傳「家屬匯款540萬元（約628萬元）」的說法。

至於孔麗梅究竟為何失蹤，王先生表示，根據目前掌握的情況，她確實疑似被一名姓李的女性朋友，以陪伴散心為由誘騙出境。這名女子是孔麗梅在網上認識的朋友，王先生本人並不認識。孔麗梅失蹤後，家屬也曾向深圳警方報案。 警：網傳截圖來自反詐影片 另一方面，網上近日流傳一張疑似「受害者名單」的截圖，並稱其中出現「雅典娜Liya」名字，因此被部分媒體解讀為警方已確認她遇害。不過，寧波警方11日表示，劉某文系列案件以及「雅典娜Liya」遭綁架案，均不是寧波公安辦理的案件。警方並指出，網上流傳的相關截圖，實際上與寧波公安2023年發布的一部反詐騙宣傳影片有關，並不能作為警方確認孔麗梅遇害的證據。