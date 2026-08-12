內地「蘭州拉麵」正名青海拉麵　平民至愛年收240億

用了30多年的「蘭州拉麵」招牌，最近悄悄變了！內地多地街頭陸續出現「青海拉麵」新招牌，已有超過1,000家店完成更名，掀起網路熱議。外界原本以為是「蘭州拉麵」招牌遭遇商標糾紛，但調查發現，這場更名其實沒有那麼簡單，背後更像是一場醞釀多年的「品牌正名」。 綜合內媒報道，目前青海拉麵已進駐全國330多個城市，門店超過3.1萬家，從業人員約20.3萬人，年收超過240億元人民幣（約279億港元），已形成龐大的餐飲產業鏈。 借用「蘭州牛肉麵」知名度

這場「換招牌」風潮，可以追溯到上世紀80年代。當時青海化隆、尖扎等地民眾外出謀生，為了快速打開市場，借用了甘肅「蘭州牛肉麵」的知名度，在外地掛起「蘭州拉麵」招牌。1988年，第一名化隆人前往廈門開設拉麵店，此後30多年，「蘭州拉麵」逐漸遍布各地。 但有趣的是，在真正的蘭州當地，這碗麵並不叫「蘭州拉麵」，而是「蘭州牛肉麵」，當地人甚至俗稱「牛大」。 今年6月，天津72家拉麵店集體撤下「蘭州拉麵」招牌，改掛「青海拉麵」，成為這波更名潮的代表性事件。之後，南京等地也陸續有店家跟進。

青海省拉麵產業行業協會會長馬麗萍則強調，更名「跟蘭州沒有任何關係」，也「絕對不是惡性競爭」，而是希望讓產業名稱與實際經營者、產地建立更清楚的連結。

更值得注意的是，「蘭州拉麵」其實從來沒有成功註冊成商標。媒體查詢中國商標網發現，早在2006年，蘭州牛肉拉麵行業協會就曾嘗試在餐飲類別註冊「蘭州拉麵」商標，但2009年遭到駁回。 也就是說，這次換招牌並不是因為商標被撤銷，也不是因為遭到蘭州方面提告，而是在長達30多年的「品牌錯位」之後，青海拉麵產業開始尋求自己的品牌定位。 「蘭州拉麵」從沒註冊成功 長期以來，「蘭州拉麵」和沙縣小吃、黃燜雞米飯並列內地三大平價快餐，但業界指出，市面上大量掛著「蘭州拉麵」招牌的店家，實際經營者多來自青海，尤其集中在化隆縣。

問題也因此浮現：店是青海人開的、產業是青海人做大的，卻長期使用「蘭州」品牌，最終讓品牌價值更多被聯想到蘭州，青海卻始終難以建立自己的品牌形象。 如今青海推動「青海拉麵」正名，背後還有更大的產業布局。青海省農業農村廳推動「三店合一」計畫，鼓勵拉麵店同時結合餐飲、特產展銷及文旅展示，讓遍布全中國的3萬多家拉麵店，不只是賣麵，更成為推廣青海特色產品的平台。 配合品牌轉型，青海也陸續推出《青海拉麵品質指南》等地方標準，從餐食品質、門店管理到品牌培育進行規範，同時帶動牦牛肉乾、青稞食品等特色產品銷售。