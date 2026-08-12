美國准政府設備用TikTok　稱重組後已非國家安全威脅

美國特朗普政府近日撤銷前朝對TikTok的聯邦設備禁令，理由是TikTok美國業務完成重組後，已不再被認定構成國家安全威脅。此前特朗普自稱在TikTok上受歡迎程度排第一，還批評使用TikTok像「天快塌下來一樣」，純屬危言聳聽。
據《中新社》綜合《彭博社》報道，美國白宮管理與預算辦公室（OMB）當地時間10日發布備忘錄，撤銷2023年發布的一項聯邦政府指令。原指令因擔心TikTok可能涉及資料安全與中國政府影響，禁止在聯邦政府設備及系統上使用TikTok。
批評「中國問題專家」
美國司法部上月也提出書面意見，認定經過業務重組後，TikTok已不再符合2022年相關法律所定義的「受管制應用程式」標準，因此不再適用聯邦政府平台禁用規定。
這項變化與TikTok美國業務今年1月完成重組有關。重組後成立「TikTok USDS Joint Venture」新實體，並引入甲骨文、銀湖資本等投資者，字節跳動則保留少數股權。新公司主要負責TikTok在美國市場的資料保護、演算法安全、內容審核及軟件保障等業務。
值得注意的是，特朗普本人近來對TikTok的態度早已明顯轉向。7月6日，特朗普公開批評美國所謂「中國問題專家」章家敦，認為對方長期炒作TikTok安全問題，對中國相關議題的態度「總是太消極」，甚至形容對方的論調就像「天快塌下來一樣」。
重視TikTok政治影響力
特朗普更直接表示，TikTok對他的政治聲量具有重要幫助，還自稱自己一直是TikTok上「排名第一」的美國政治人物，甚至認為自己能在大選中勝出，TikTok也發揮一定作用。
7月28日，特朗普更在社交平台曬出TikTok相關數據，宣稱自己是TikTok上粉絲與瀏覽量最高的國家領導人。他指出，「#Trump」相關內容累計瀏覽量達4,250億次；自2026年1月1日以來，「特朗普美化華府」相關影音瀏覽量約40億次，「特朗普和平協議」約30億次，「感謝特朗普」相關內容則達20億次。
其中，6月15日至18日期間，「#Trump」話題更新增超過10億次瀏覽，主要集中在「特朗普伊朗和平協議」以及「生日快樂，總統先生」等話題。
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