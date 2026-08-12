美國准政府設備用TikTok　稱重組後已非國家安全威脅

美國特朗普政府近日撤銷前朝對TikTok的聯邦設備禁令，理由是TikTok美國業務完成重組後，已不再被認定構成國家安全威脅。此前特朗普自稱在TikTok上受歡迎程度排第一，還批評使用TikTok像「天快塌下來一樣」，純屬危言聳聽。

據《中新社》綜合《彭博社》報道，美國白宮管理與預算辦公室（OMB）當地時間10日發布備忘錄，撤銷2023年發布的一項聯邦政府指令。原指令因擔心TikTok可能涉及資料安全與中國政府影響，禁止在聯邦政府設備及系統上使用TikTok。

批評「中國問題專家」