24歲女子泰國坐順風車失蹤9日 昨發文報平安

內地24歲少女祁萌日前赴泰國旅行後失蹤9日，她第一次出國在8月2日從馬來西亞搭飛機前往曼谷後便失去聯繫，截至8月11日已超過一周。中國駐泰國大使館證實，祁萌家屬已向使館求助，目前泰國警方已受理相關案件。然而昨日（8月12日）她發文稱「已平安回國」，卻出現疑點令網民仍未安心。 曼谷機場搭順風車後失蹤 綜合傳媒報道，依求助者提供資訊，祁萌日前前往馬來西亞吉隆坡旅行約一周，8月2日上午9時搭乘馬來西亞航空MH784班機，從吉隆坡飛往泰國曼谷素萬那普機場。抵達曼谷後，祁萌疑似在機場外遇到陌生人，對方以「順路送她到清邁」為由邀請她上車。上車後，她便與親友失去聯繫，下落不明。

祁萌的好友、網紅陳澤也曾在直播中談及此事，透露祁萌原本先到馬來西亞旅遊，之後再前往泰國，並指祁萌此行並非臨時決定，而是與一名在網路上認識不久的中國男子一同規劃東南亞行程。從內地出發、前往馬來西亞，再轉往泰國，部分安排據稱由這名男子提出。 隨著事件持續發酵，網路上也出現大量求助訊息，甚至有祁萌友人表示，若真的涉及不法人士，願意與對方協商贖金，只希望祁萌能夠平安回家。中國駐泰國大使館在8月11日證實，祁萌家屬已經向使館求助。使館已向家屬說明泰國警方受理相關案件的程序與要求，並表示將持續為家屬提供協助。

事件曝光後，有網友提出疑問。例如，有人發現相關求助帖的IP位置顯示在柬埔寨，而不是中國；另有消息稱，祁萌此次出國可能是與一名透過網路認識不久的人相約同行，讓整趟旅程的規劃及同行關係出現更多疑點。

祁萌帖文解釋中途不慎走失 直到昨日，祁萌發文稱，「已平安回國，感謝大家關心，很抱歉佔用了公共資源」。她聲稱因中途不慎走失，希望大家引以為戒。貼文出現不少疑點，包括圖片顯示地點為「北京市朝陽區、北京首都國際機場」，而首都機場實際位於順義區，定位疑有誤，另外，有網民用軟件偵測到照片有PS痕跡，亦有網友指出貼文內容經過多次修改，因此不少人懷疑發文者不是祁萌本人。官方及其家屬皆未證實祁萌回國的消息。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章