台灣廚師詹姆士涉嫌開空殼公司被起訴 經理人道歉︰不熟悉法例

型男主廚詹姆士（本名鄭堅克）因2016年成立公司涉嫌虛偽驗資，遭士林地檢署依違反《公司法》起訴，8月20日將首度開庭。詹姆士經紀人在8月12日發聲明回應，坦承當年因不熟悉公司法規定，確實曾於公司將款項匯出，深感抱歉並表示將坦然面對。

針對虛偽驗資案與民事紛爭，詹姆士經紀人強調兩者應分開看待。聲明指出，事件發生於丘秀珠加入公司前，與其無關，更與後續參與公司經營所衍生的事件，在時間、性質及內容上均不相同，不應混為一談。