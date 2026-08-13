台灣廚師詹姆士涉嫌開空殼公司被起訴 經理人道歉︰不熟悉法例

型男主廚詹姆士（本名鄭堅克）因2016年成立公司涉嫌虛偽驗資，遭士林地檢署依違反《公司法》起訴，8月20日將首度開庭。詹姆士經紀人在8月12日發聲明回應，坦承當年因不熟悉公司法規定，確實曾於公司將款項匯出，深感抱歉並表示將坦然面對。
針對虛偽驗資案與民事紛爭，詹姆士經紀人強調兩者應分開看待。聲明指出，事件發生於丘秀珠加入公司前，與其無關，更與後續參與公司經營所衍生的事件，在時間、性質及內容上均不相同，不應混為一談。
詹姆士經紀人表示，詹姆士在公司初創及產品研發期間確實負擔了研發、耗材及人力等相關費用，相關匯款紀錄、單據及帳務資料過去也曾提供給對方及其會計人員檢視。
批對方反目後以片面資訊影響社會輿論
詹姆士經紀人聲明並痛批王鈞與丘秀珠試圖藉由片面資訊影響社會輿論，指出詹姆士當初合作時基於彼此信任，將公司草初時期的帳戶資料、單據、支出明細及各項報表完整提供給對方，期盼所有帳目都能公開清楚。直至合作破局後，這些原本基於信任所提供的資料反而被片面解讀，甚至成為興訟及輿論操作的手段。
詹姆士經紀人強調，若僅以公司設立時的驗資程序問題，進一步推論詹姆士在公司初創及研發期間未曾有任何實際投入，並不符合事實全貌，不應刻意混淆或相互連結。
聲明表示，合作既已結束，詹姆士只希望好聚好散，對於當年公司設立程序處理不夠嚴謹造成社會大眾疑慮與關切，深感抱歉，也會坦然面對。其餘爭議將由律師依法提出相關證據，並尊重法院最終認定。為避免影響後續審理，現階段不再就個別爭點隔空回應。
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