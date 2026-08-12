朱鎔基逝世｜國務院前總理朱鎔基病逝 享年98歲

朱鎔基有「鐵面總理」、「經濟沙皇」之稱，以鐵腕手段推動中國從計計劃經濟向社會主義市場經濟轉變，推動中國加入世界貿易組織，令中國保持經濟穩定增長。他在擔任總理期間，中國成功抵御亞洲金融海嘯衝擊，實現了經濟的軟著陸；繼續大刀闊斧地進行經濟體制改革和政治體制改革，進行新中國成立以來最大幅度的機構精簡；採取積極的財政政策，實施分稅制，實現了中央政府和地方政府財政收入的均衡發展，使得中國經濟能夠在軟著陸後再度步入高速發展的軌道；成功加入世界貿易組織；任內大力打擊貪污腐敗與走私活動，歷年來最大的走私案——遠華案告破，逮捕多位涉案高級官員。

朱鎔基為湖南長沙人，自幼雙親早逝，清華大學電機系電機製造專業畢業。他1987年起任中共上海市委副書記、市長。江澤民於1989年升任中共黨魁後，朱鎔基擔任上海市委書記、市長。1991年4月，他由鄧小平欽點，擔任副總理，不久擔任政治局常委、常務副總理，一度兼任中國人民銀行行長。1998年3月，70歲的朱鎔基接替李鵬出任總理。

朱鎔基敢言、親民，擁有極大人格魅力，亦留下不少金句，包括1998年擔任總理的記者會上表示：「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將勇往直前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」他同年出席中共中央反腐敗會議曾說：「我這裡準備了100口棺材，99口留給貪官，一口留給我自己。」1998年長江洪水，朱鎔基赴江西九江視察，發現防洪堤偷工減料，當場怒斥工程為「豆腐渣工程」，讓「豆腐渣工程」成為劣質工程代名詞，更推動後續工程監管全面強化。

朱鎔基2002年以總理身份訪港時，曾在禮賓府發表講話，對香港未來寄予厚望：「我不相信香港搞不好，如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國在我們的手裡搞壞了，那我豈不成了『民族罪人』？不會的。」

在兩岸關係上，台灣2000年大選前夕他也曾聲色俱厲地警告：「我們解決台灣問題的一貫方針是和平統一、一國兩制，但是我們絕不承諾放棄使用武力…，誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場。」

2002年最後一次總理記者會上，朱鎔基表示：「我只希望在我卸任以後，全國人民能說一句，他是一個清官，不是貪官。如果他們再慷慨一點，說朱鎔基還是辦了一點實事，我就謝天謝地了。」