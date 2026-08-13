走鐘獎停辦 呱吉承諾報名費全退 不反對外人接手

呱吉在Facebook證實消息：「嗨！我是呱吉，開頭這個打招呼的方式代表我要說一些很認真的話，為了避免大家讀五千字才看到重點，我先跳到結論：很抱歉，今年辦不了走鐘獎了。」他坦言，籌辦賽事一直依賴民間資源，過去到現在從來沒有任何輔助，才能一屆一屆做下去。

談及財務困境，呱吉表示：「也不諱言地說，近年來走鐘獎的規模花費都破千萬，每年都會虧個一兩百萬，每次都是我先墊錢扛了。但今年不夠的錢真的太多，超過我能負擔的範圍。」儘管直到今年第八屆仍有廠商夥伴願意支持合作，但距離籌資目標差距實在太大。

呱吉曾考慮改換形式，但他認為：「要是做得不好，變成充滿遺憾的最後一屆，反而留下一股生厭的餘味。」因此，創作者們的報名費將100%全部退回，他也會獨自償還其他已存在費用。他強調：「如果有人在此刻表達要接手，即便他希望排除我的存在，我也不會小氣地拒絕。對我來說，走鐘獎不是我私人的財產，是我捐贈給這個社會的禮物。」

至於已經舉辦完的第七屆是否成為最後一屆？呱吉並未「落閘」：「我不知道，我幫他塗油、纏上裹屍布，只希望留下最好的機會，安娜蘇納姆。後面還有五十萬字的遺憾，我就先省略了。」停辦消息一出，網友紛紛留言感慨：「因為走鐘獎，讓我認識到許多YouTube創作者」、「感謝走鐘獎，讓很多用心製作的好頻道被看見」、「還連辦七屆，辛苦了...」、「很惋惜」。