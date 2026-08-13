前總理朱鎔基逝世 享年98歲

新華社昨發訃告，沉痛宣告國務院前總理朱鎔基，因病醫治無效，於昨日早上11時06分在北京逝世，享年98歲。訃告高度評價朱鎔基一生，1998年3月被任命為國務院總理，面對亞洲金融危機衝擊和國內特大洪澇災害，他按照黨中央部署，由實行適度從緊的財政、貨幣政策轉向實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，著力擴大國內需求，深化重點領域改革，保持了經濟穩定、快速增長。他亦堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定。

朱鎔基1928年10月出生於湖南長沙，畢業於清華大學，並於1949年10月加入中國共產黨；1987年至1991年，歷任上海市委副書記、市長、市委書記。他提出上海要調整工業結構，重組新的發展優勢，增強國際競爭能力，走發展外向型經濟的路子，推動浦東開發開放進入實質性啟動階段，為上海進一步改革開放和發展打下堅實基礎。朱鎔基於1991年至98年出任國務院副總理，繼而接替李鵬出任總理至2003年3月。朱鎔基有「鐵腕總理」之稱，任內致力打貪，在一次反腐敗會議上，稱已準備了100副棺材，99副留給貪官，一副留給自己；他親自督辦1999年揭發、涉遠華集團董事長賴昌星的500億元走私案。另外，他於92年10月當選為中央政治局常委，負責國務院常務工作，以及於93年6月兼任人民銀行行長。為扭轉經濟過熱、抑制通貨膨脹、實現「軟著陸」做了大量卓有成效的工作。

引《獅子山下》歌詞 高呼「我愛香港」

朱鎔基曾多次訪港，對香港保持著高度關注，在2002年以總理身份訪港(左小圖)，當時香港剛從亞洲金融風暴中恢復過來。他在禮賓府接受港府宴請時發表講話，對香港前景充滿信心：「不相信香港會搞不好。如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國，在我們的手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？不會的。」

朱鎔基最後更以普通話唸出一段《獅子山下》的歌詞，「讓我們大家，用艱苦努力寫下那不朽香江名句」，並由衷地說出「我愛香港」。