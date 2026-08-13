中國遊客批日本司機不禮讓　未能橫越5行車線「國內都隨便穿越」(有片)

一名中國遊客到日本旅遊時，試圖在大阪市堺筋橫越5條行車線車道，結果因為車量太多而放棄，他氣得上載影片，批評日本駕駛不禮讓行人，更表示在中國的話，馬路都是可以隨便穿越。影片被轉發到日本討論區引發熱議。

綜合報道，中國遊客、小紅書帳號「陳陳陳陳陳陳勇伊」分享影顯示，他所處位置再往前大約50米路就有行人過路處，但他選擇企圖直接橫跨有5條行車線的車道，然而車流絡繹不絕，令他遲遲不敢舉步，他就埋怨起來：「這在國內不是隨便竄嗎，在日本就有點不敢了」，更認為日本司機這種不禮讓行人的行為，在中國是會被處罰的。