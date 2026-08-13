中國遊客批日本司機不禮讓　未能橫越5行車線「國內都隨便穿越」(有片)

一名中國遊客到日本旅遊時，試圖在大阪市堺筋橫越5條行車線車道，結果因為車量太多而放棄，他氣得上載影片，批評日本駕駛不禮讓行人，更表示在中國的話，馬路都是可以隨便穿越。影片被轉發到日本討論區引發熱議。
綜合報道，中國遊客、小紅書帳號「陳陳陳陳陳陳勇伊」分享影顯示，他所處位置再往前大約50米路就有行人過路處，但他選擇企圖直接橫跨有5條行車線的車道，然而車流絡繹不絕，令他遲遲不敢舉步，他就埋怨起來：「這在國內不是隨便竄嗎，在日本就有點不敢了」，更認為日本司機這種不禮讓行人的行為，在中國是會被處罰的。
內地網民：請你這種人不要出國去丟臉好嗎？
相關影片被配上日文分享到日本討論區5ch後，隨即引來關注回應：「中國的司機更不會禮讓行人吧」、「中國不走斑馬線橫越馬路，也是會受到處罰的」、「想要橫越馬路就在中國做就好了」、「根本是個故意違法的垃圾，送回中國吧」、「正常人都知道該走斑馬線」、「這種人被撞也是活該」。影片在小紅書同樣引內地網民反駁：「你不走人行道？」、「禮讓行人，前提下是你要走斑馬線啊！」、「請你這種人不要出國去丟臉好嗎？還說在國內隨便竄，你哪個城巿的？敢說嗎？你們那裡的巿政文明建設要被你害死。」
點擊觀看小紅書影片
以下是被網民將小紅書相關影片配上日文後，分享到社交平台的影片。
【悲報】中国人、横断歩道じゃない場所で渡ろうとするが、— 改革(したい)おじさんのひとりごと (@keiai154614) August 10, 2026
車が止まらないので渡れず、
『日本のドライバーは歩行者に道を譲ることを知らない』
と文句を言い出してしまう😰
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横断歩道知らないの？ pic.twitter.com/NreHWNZ1mH