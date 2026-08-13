全球首例雙腿完全離斷　成功駁回能重新步行(有片)

內地一名51歲男子，近20個月前因機器事故導致雙大腿完全離斷，兩條腿經手術被重新駁回。目前他已經可以借助助行器在室內自主行走，日常生活基本能夠自理，還有望一兩年後毋需椅靠拐杖，實現獨立行走。蘇州瑞華骨科醫院創傷骨科組證實，這是全球首宗雙大腿完全離斷再植病例。

根據《揚子晚報》報道，51歲男子在近20個月前，在工廠作業時因機器事故導致雙大腿完全離斷，兩條腿經近8小時手術被重新駁回。蘇州瑞華骨科醫院創傷骨科組主任李昌松周二(11日)受訪時表示，目前病人已經可以借助助行器在室內自主行走，日常生活基本能夠自理，下肢感覺也已恢復至腳踝以上。病人恢覆過程也經歷過一些波折，術後曾出現局部皮膚壞死，接受皮瓣修覆；此後又因嚴重開放性粉碎骨折出現股骨骨不連，再次接受植骨及雙側股骨內固定加固手術，但目前患者整體身體狀況良好，兩條腿基本等長，康復訓練仍在持續。