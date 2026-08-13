河南考生4月4日出生高考444分獲殯葬專業取錄　入學前往墳墓練膽

魏姓高中生表示，自己也沒想到會因為巧合受到如此多關注。「確實挺巧的，沒想到會有這麼多人關注。」他表示，高考結束後，自己預計成績約400多分，最終成績剛好是444分，最終被三門峽社會管理職業學院現代殯葬技術與管理專業錄取。

至於為何選殯葬專業，魏男透露，他其實從高中一年級開始關注殯葬行業，當時看到有人介紹相關行業的發展前景，之後透過「00後」網紅入殮師湯木檀澤發布的影片，進一步了解殯葬工作，他指出，「我覺得能送人最後一程挺好，也能解決就業問題。」

父親勸轉行 學生想堅持下去

魏男坦言，父親希望他未來能夠轉系，但他仍希望按照自己的想法走下去，他甚至在近日特別前往墳墓「練膽」，「我爺也在那邊，在我爺旁邊感覺也沒啥的。」他還帶了一瓶酒到爺爺墓前，告訴爺爺自己即將上大學。