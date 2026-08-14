熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
中國
出版：2026-Aug-14 10:43
更新：2026-Aug-14 10:43

深圳炸雞店新員工獨自應付爆單崩潰 呼吸性鹼中毒倒地抽搐（有片）

分享：
深圳炸雞店新員工獨自應付爆單崩潰 呼吸性鹼中毒倒地抽搐（有片）

深圳炸雞店新員工獨自應付爆單崩潰 呼吸性鹼中毒倒地抽搐（有片）

深圳一間炸雞外賣店近日因「爆單」事件登上微博熱搜。一名男性新店員獨自當值，面對大量訂單一人處理炸雞、調味及打包、出單等工作，在高壓下情緒崩潰，一邊哭泣一邊趕工，最後因過度換氣引發呼吸性鹼中毒，雙手抽搐並癱倒在地。當時外賣員見狀紛紛沒有催單，反而安慰他「不要急、慢點來」。但後來到場的女店員僅要求他「冷靜」，引發網友批評。

原安排二人當值 一人臨時請假

據《深圳晚報》報道，店方8月11日回應，當日原本安排兩人當值，但另一名員工臨時請假，加上門店突然爆單，才導致新手店員無法負荷。深圳龍華區總工會表示，男店員當時曾向店長求助，最終因訂單量過大而崩潰，事後店方已派人安撫涉事員工情緒，該男子目前已恢復、身體無大礙，並已轉工及收齊所有薪金。市場監管部門事後檢查也確認店方手續齊全，僅因垃圾桶未加蓋而需要改善。

深圳一間炸雞外賣店日前僅一名男性新店員獨自當值 面對大量訂單一人處理炸雞、調味及打包、出單等工作，在高壓下情緒崩潰，一邊哭泣一邊趕工 店方8月11日回應，當天原本安排兩人值班，但另一名員工臨時請假 新店員獨自處理炸雞、調味及打包、出單等工作 炸雞店的新店員因過度換氣引發呼吸性鹼中毒，雙手抽搐並癱倒在地 店員目前已恢復、身體無大礙，並已轉工

極度緊張時血液pH值升高

醫生指出，人在極度緊張、焦慮或大哭時，容易出現過度換氣，大量排出二氧化碳後會使血液pH值升高，引發急性呼吸性鹼中毒，可能出現手腳麻木、肌肉震顫、抽搐甚至暈眩。事件曝光後，網友除了同情男店員，也痛批炸雞店安排不當，呼籲外賣平台及店方建立「防爆單」機制，避免員工在訂單超出承載量時被迫獨自處理。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務