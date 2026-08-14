深圳炸雞店新員工獨自應付爆單崩潰 呼吸性鹼中毒倒地抽搐（有片）

深圳一間炸雞外賣店近日因「爆單」事件登上微博熱搜。一名男性新店員獨自當值，面對大量訂單一人處理炸雞、調味及打包、出單等工作，在高壓下情緒崩潰，一邊哭泣一邊趕工，最後因過度換氣引發呼吸性鹼中毒，雙手抽搐並癱倒在地。當時外賣員見狀紛紛沒有催單，反而安慰他「不要急、慢點來」。但後來到場的女店員僅要求他「冷靜」，引發網友批評。
原安排二人當值 一人臨時請假
據《深圳晚報》報道，店方8月11日回應，當日原本安排兩人當值，但另一名員工臨時請假，加上門店突然爆單，才導致新手店員無法負荷。深圳龍華區總工會表示，男店員當時曾向店長求助，最終因訂單量過大而崩潰，事後店方已派人安撫涉事員工情緒，該男子目前已恢復、身體無大礙，並已轉工及收齊所有薪金。市場監管部門事後檢查也確認店方手續齊全，僅因垃圾桶未加蓋而需要改善。
極度緊張時血液pH值升高
醫生指出，人在極度緊張、焦慮或大哭時，容易出現過度換氣，大量排出二氧化碳後會使血液pH值升高，引發急性呼吸性鹼中毒，可能出現手腳麻木、肌肉震顫、抽搐甚至暈眩。事件曝光後，網友除了同情男店員，也痛批炸雞店安排不當，呼籲外賣平台及店方建立「防爆單」機制，避免員工在訂單超出承載量時被迫獨自處理。
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8月9日，广东一家名为“不可炸鸡”的餐饮商家被曝出员工高强度工作。— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) August 10, 2026
据网友发布的视频显示，店内仅安排一名员工独自值班，面对大量外卖订单和不断前来取餐的骑手，该员工因工作压力过大，一度崩溃，边哭泣边继续处理订单，期间甚至出现双腿无力倒地的情况。… pic.twitter.com/uPM06qRrct