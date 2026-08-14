台灣工程師因飲水機離職驚呆上司　網民：只是最後一根稻草

一名員工離職有很多原因，大多是人工或工作量問題，但有沒有想過離職直接原因竟然與公司的飲水機有關？台灣一名於外商任職工程師的網民發帖表示，他的部門一名年輕同事日前突然提出離職，上司原以為是人工或工作壓力問題，沒想到對方卻說，原因是公司飲水機的熱水不夠熱，導致每次泡杯麵都泡不爛，讓長官當場呆立5秒，帖文一出立刻引發網民熱議，有人覺得原因牽強「編個爛理由」，惟亦有人附和，「不算瞎啊，一間公司連最小的飲水機問題都無法處理，那能處理甚麼？」，亦人指「很多勞工真正離職的原因，是每天累積的反映了沒人管、壞了沒人修、講了也沒用。飲水機只是最後一根稻草」。

直言「覺得沒未來」 樓主在Threads表示，部門近日一名年輕男同事突然提出離職，主管得知後詢問是不是薪水不夠，或是工作壓力太大，對方都搖頭否認，男同事直言，「是因為公司飲水機的熱水不夠熱，我每天想泡泡麵，麵體都泡不爛，我覺得這家公司沒有未來」，主管聽完原因後，當場呆立5秒，不知道該說甚麼回應。 樓主說，這是他聽過最離奇的辭職理由，儘管理由聽起來很荒謬，「但仔細想想，連飲水機都不願意修好的公司，好像真的沒甚麼未來」。及後他稱「重點是飲水機根本沒壞好不好！那個弟弟的說法會不會太牽強，大家都心知肚明那根本不是實話」。

「真正離職原因是每天累積」 帖文一出立刻引發網民熱議，有人覺得原因牽強，認為不是真正原因，「理由確實挺爛，但是離開不是都要想一些理由嘛～誰說真話」、「表面證據係飲水機，實際公司爛，上司爛，同事爛！我不相信有人為一部飲水機而辭職，因為我做過的公司連飲水機也沒有！」、「不講錢，編個爛理由，九成想走的原因就是因為你啦。給你面子而已」、「蠻會做人的吧，這場講實話，沒人愛聽，職場潛規則」、「很多勞工真正離職的原因，是每天累積的反映了沒人管、壞了沒人修、講了也沒用。飲水機只是最後一根稻草，真正壞掉的是員工對公司的信任。」也有人說，「不算瞎啊，一間公司連最小的飲水機問題都無法處理，那能處理甚麼」、「薪水低沒關係，我吃泡麵也過得下去，可是連泡麵的熱水都不夠熱，你讓我怎麼活啊！」

亦有網友分享奇葩離職理由「我因為公司廁所實在太髒離職，然後也是被其他同事笑我很離譜，真的要吐了。我才不想大便的時候得病」、「很久很久以前，一位網頁設計妹來報到，下午就離開了，原因：公司不能用MSN」、「我目前上班的地方，還不提供衛生紙，需要自備衛生紙，這樣是不是應該趕快離職？」